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盧秀燕神預測？台中天氣晴

高雄山區傍晚6點停班課 台南沒有！黃偉哲臉書被灌爆

巴威颱風逐漸靠近台灣，北北基桃竹苗等縣市今（10）日停班課一天，台中市則是傍晚6點到明日整天不需上班上課。第一時間，不少民眾湧入市長盧秀燕臉書留言砲轟，「難道下班不用回家？要大家睡公司嗎？」沒想到高雄市政府今下午也跟進宣布，山區從晚間6點開始停班課，而台南市則還未宣布，市長黃偉哲的社群遭灌爆，民眾紛紛留言拜託「今天晚班怎麼辦？我怕我回不去」、「大家保險買了嗎？」。台中市傍晚6點才停班停課，盧秀燕的臉書一度被「咕嚕咕嚕」留言灌爆，但今白天一整天，天氣晴朗、出大太陽，留言區風向反轉，不少民眾表示，「明確的決定，台中現在大太陽，要放假自己去放」、「支持市長正確的判斷」、「外面風超大、騎車小心」、「風現在真的很大，剛路上樹枝跟果實瘋狂掉」。面對民眾的說法，盧秀燕坐鎮災害應變中心時表示，她不是神預測，而是依據專業單位氣象判斷。高雄市政府下午也宣布六龜、甲仙、茂林、桃源、那瑪夏等五區，因為山區雨量預測已達停班停課標準，因此傍晚6點開始停班課，而全市則是明（11）日整天停班課。台南市長黃偉哲雖然比陳其邁早宣布禮拜六停班課，但今晚卻沒有相關停班課措施，引發不少居民湧入社群說，「夜班不停班嗎」、「晚上風那麼強，還沒停班課？」、「文章給了晚班希望，圖片給了我們絕望」、「所以上晚班的都要自保了」。