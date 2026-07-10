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▲《 一個巨星的誕生》全片歌曲由布萊德利庫柏與女神卡卡親自創作並現場收音。（圖／華納兄弟提供）

▲《鬥陣俱樂部》堪稱擁有電影史上最令人拍案叫絕的雙重人格設定與劇情翻轉，結局令人回味無窮。（圖／翻攝自IMDB）

▲《刺激1995》長年霸榜IMDb電影網Top 250榜首，被全球影迷公認為「零負評」的神作。（圖／摘自IMDb）

▲《陽光普照》橫掃第56屆金馬獎多項大獎，國民男神許光漢在片中飾演哥哥阿豪。（圖／劇照）

▲亞當崔佛（後）與史嘉蕾喬韓森（前）在《婚姻故事》貢獻了極具張力且細膩的演出。（圖／威尼斯影展）

▲《幸福綠皮書》有別於傳統沉重批判的種族電影，以幽默、輕鬆且深刻的方式描寫那個時代的荒謬與黑人的辛酸。（圖／CatchPlay提供）

中颱巴威來襲，今（10）日全台有12個縣市停止上班、上課，11日也已經有19個縣市宣布停班課，待在家如果不知如何殺時間，《NOWNEWS今日新聞》嚴選Netflix 10部好電影的劇情簡介、必看理由，供讀者參考。講述酗酒的鄉村巨星傑克森（布萊德利庫柏 飾）在偶然間發掘了才華洋溢的素人艾莉（女神卡卡 飾），兩人墜入愛河並攜手合作，艾莉順利攀上事業巔峰，但傑克森卻因耳疾與沈溺於藥酒，事業逐漸黯淡，是一段交織著愛情、才華與成名代價的虐心故事。全片歌曲由布萊德利庫柏與女神卡卡親自創作並現場收音，洗腦神曲〈Shallow〉更是橫掃各大音樂獎項，每一首歌都完美貼合劇情進展，情緒張力十足。此外，女神卡卡褪去百變的搞怪華服，在片中展現了極具層次的素顏演技，真誠動人的歌聲與情感刻畫，讓觀眾深深共情。講述一對新人為了應付離異且互不相往來的父母，被迫在同一天、同一間飯店內祕密連辦兩場婚禮的荒謬故事，透過荒誕的婚禮喜劇包裝，將東亞家庭「窒息式的愛」與親子界線刻畫得淋漓盡致。男主角劉冠廷完美詮釋夾在父母與傳統壓力間的無奈新郎，以及楊貴媚（飾演愛面子女強人母親）與庹宗華（飾演嚴苛低氣壓父親）的精彩對手戲，展現了極高水準的演技張力。此外，電影用幽默化解沉重，但背後探討的原生家庭創傷、傳統面子文化與情緒勒索，讓許多觀眾心有戚戚焉，被網友譽為「成家前必看，探討與原生家庭和解」的神作。本片是一部以台灣民國40年代（1950年代）白色恐怖為背景的時代劇情片，故事描述嘉義農家少女「阿月」（方郁婷 飾）得知哥哥（曾敬驊 飾）遭槍決後，隻身北上籌錢贖回遺體，並在旅途中結識車伕「趙公道」（柯煒林 飾），兩人攜手展開一段在亂世中求生的悲傷冒險。片名《大濛》取自台語「起霧」的發音，片尾巧妙地將個人的尋哥之旅與台灣爭取民主的血淚史交疊，透過一連串快速閃過的民國年份，不僅是歷史的縮時隧道，更帶出台灣人如今所享有自由的珍貴代價。講述一名深受失眠症折磨的平凡上班族，在遇見充滿魅力的肥皂商人泰勒後，創立了宣洩壓力的地下「鬥陣俱樂部」，卻意外捲入一場顛覆社會體制的瘋狂革命。本片擁有電影史上最令人拍案叫絕的雙重人格設定與劇情翻轉，結局令人回味無窮。此外，電影也犀利諷刺了現代人被物質綁架、庸庸碌碌卻心靈空虛的「社畜」困境，探討個體在體制下的異化，而布萊德彼特飾演的反叛化身「泰勒」與艾德華諾頓飾演的壓抑「旁白」，呈現了極具張力的對手戲也是一大看點。本片是一部細膩描繪青春期成長、家庭關係與自我認同的經典佳作，透過女主角在高中最後一年的笑淚交織，精準捕捉了「離開家鄉」與「尋求自我」過程中，那些叛逆、掙扎卻又無比真摯的普世情感。本片上映時曾經在權威影評網「爛番茄」創下高達100%的史上最高新鮮度評價，並強勢入圍奧斯卡最佳影片、最佳導演等5項大獎。此外，電影深刻展現了亞洲與歐美社會中都常見的母女情結，即母親望女成鳳的嚴格要求與刀子嘴豆腐心，對應女兒渴望獨立卻又渴求母親認同的矛盾。本片是一部探討人性、體制化與希望的影史經典，劇情講述銀行家安迪遭誣陷謀殺妻子入獄，在黑暗殘酷的鯊堡監獄中，他憑藉智慧與堅韌的信念，不僅結交摯友，更在二十年間策劃了一場震驚人心的逃獄計畫。長年霸榜IMDb電影網Top 250榜首，被全球影迷公認為「零負評」的神作，此外，電影生動刻畫了人如何被環境改變，老囚犯布魯克斯出獄後因無法適應社會而走向絕路，這成為影史上探討體制化最沉重也最發人深省的一幕。而本作的劇情結構堪稱編劇教科書，前半段鋪陳細膩，結尾的驚天大逆轉與重獲自由的澎湃情感，具有極強的療癒與震撼效果。本片是一部探討華人家庭羈絆與罪與罰的經典台灣電影，劇情透過一個平凡家庭因小兒子犯案而崩解的過程，深刻剖析家庭成員間難以言喻的愛、虧欠與和解，全片藉由「有光必有影」的意象，揭示了過度沉重的期望往往會帶來毀滅性的陰影。本片橫掃第56屆金馬獎多項大獎，陳以文憑藉內斂且層次豐富的父親角色奪得影帝；劉冠廷將反派「菜頭」演得令人不寒而慄卻又充滿悲劇色彩，榮獲最佳男配角；許光漢飾演的阿豪則將「把溫暖留給別人、陰影留給自己」的壓抑詮釋得絲絲入扣。Netflix原創電影，靈感來自導演自身離婚經歷，劇情講述一名紐約劇場導演與洛杉磯女演員，在面臨事業發展衝突與生活摩擦後決定和平離婚，卻在爭取兒子監護權的過程中，被迫捲入殘酷法律戰的現實寫照。電影沒有童話般的和解，也沒有刻意的反派，片中經典的「臥室大吵」片段將夫妻間愛恨交織、互相指責又無可奈何的情緒展露無遺，讓許多觀眾在其中看見真實感情的縮影。此外，亞當崔佛與史嘉蕾喬韓森貢獻了極具張力且細膩的演出，將角色在理智與崩潰邊緣的拉扯詮釋得絲絲入扣，雙雙入圍當屆奧斯卡最佳男女主角。劇情簡介：本片是一部深刻探討青春創傷、認同與友情的經典之作，故事講述內向敏感的少年查理升上高中後，結識了性格鮮明的繼兄妹派屈克與珊，在經歷初戀、霸凌與接納自我的過程中，逐漸走出童年陰影，學會擁抱生活。必看理由：電影沒有過度美化青春，反而誠實地碰觸了性侵、憂鬱症與死亡等沉重議題，但整體氛圍卻無比溫柔，展現了受傷靈魂如何彼此療癒。羅根勒曼演活了查理的脆弱與壓抑；艾瑪華森成功擺脫《哈利波特》妙麗的影子；伊薩米勒更是將派屈克的張狂與脆弱詮釋得令人心碎，三人間的化學反應是本片最大看點。劇情簡介：本片是一部改編自真實故事的溫馨喜劇，劇情描述1960年代美國，出身街頭的白人粗線條司機「東尼」（維果莫天森 飾），護送高雅孤傲的非裔鋼琴家「唐雪萊」（馬赫夏拉阿里 飾）至種族隔離嚴重的深南部巡演，兩人從互看不順眼到建立跨越種族與階級的動人友誼。必看理由：電影巧妙顛覆了傳統的階級與種族觀念，讓有錢、有才華的黑人老闆僱用白人司機。兩個背景、價值觀天差地別的角色在車內產生了無數令人捧腹的火花（例如東尼教導唐吃肯德基炸雞），此外，有別於傳統沉重批判的種族電影，本片用幽默、輕鬆且深刻的方式描寫那個時代的荒謬與黑人的辛酸。