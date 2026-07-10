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歐洲廉航瑞安航空（Ryanair）驚傳高空驚魂，10日一架由希臘飛往德國的班機在起飛後不久，機艙窗戶竟在半空中突然脫落碎裂。一名年約60歲的男乘客瞬間被強大氣流吸往機外，所幸男乘客當時有好好繫著安全帶，加上身旁乘客奮不顧身聯手拉人，才免於造成從高空墜亡的慘劇。綜合媒體報導，這起空中驚魂發生在10日清晨。這架波音737-800型客機客機，當時正自希臘塞薩洛尼基（Thessaloniki）起飛，準備前往德國梅明根（Memmingen）。不料，起飛後不久機艙內突然傳出一聲巨響，隨即氧氣面罩集體自天花板降下。一位機上女乘客克莉絲蒂娜（Christina）表示，「我們立刻意識到機艙失壓了。現場尖叫聲四起...有一瞬間我以為是有人誤開逃生門。接著我看到一名男乘客的頭部和肩膀被吸到窗戶外面了！謝天謝地，他當時沒有解開安全帶」。由於窗戶意外破裂，多名目擊者指出，該名男乘客當時整個人「頭朝下」被吸出窗外，受困在機身外側長達數分鐘。機上其他乘客頂著氣流，合力在艙內拉住男子，最終才成功把人拉回艙內。對此，瑞安航空發表聲明表示，該班機「在起飛後不久因機乘客窗戶於飛行途中移位」，隨即緊急折返塞薩洛尼基。聲明強調，飛機最終安全降落，乘客也已返回航廈，並有一名乘客在地面接受了醫療協助。之後也調派了替代航機，於當天稍晚將其餘旅客送往目的地。這起罕見的「空中吸人」意外，也讓國際航太界聯想起2018年美國西南航空（Southwest Airlines）的致命慘劇。當時同樣是一架波音客機因引擎在高空發生爆炸，噴射出的碎片擊碎了一扇機艙窗戶，導致一名女乘客身體被部份吸出機外，最終傷勢過重不幸身亡。