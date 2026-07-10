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橘紅晚霞鋪滿天空！彩虹同框更夢幻 網友狂曬美照

▲▼中度颱風巴威逐步接近台灣之際，全台多地10日傍晚出現壯觀火燒雲景象，大片橘紅色晚霞染紅天際，部分地區甚至出現彩虹同框畫面，吸引大批民眾拍照分享。（圖／翻攝自Threads@lucan_mavalyo、@zxc._0421）

為何颱風前容易出現火燒雲？沉降氣流提高能見度 造就火紅天際

▲火燒雲主要是日落時陽光穿越較厚大氣層所形成，而颱風帶來的沉降氣流與外圍雲帶，則進一步提高火燒雲出現機率，造就難得一見的大景。（圖／翻攝自Threads@0979616027com）

中度颱風巴威逐步接近台灣之際，全台多地10日傍晚出現壯觀火燒雲景象，大片橘紅色晚霞染紅天際，部分地區甚至出現彩虹同框畫面，吸引大批民眾停下腳步拍照，不論是塞在車陣中的通勤族，還是外出購買晚餐的民眾，都忍不住拿起手機記錄眼前難得一見的畫面，紛紛直呼：「真的太美了」。不少民眾隨手拍下這場火燒雲奇景，甚至有人幸運捕捉到彩虹與火燒雲同時出現的畫面，並PO在Threads上分享表示，「不可能欸台北，剛才看窗外整片橘色，馬上衝上橋，這火燒雲太誇張了吧。」也有曬照直呼：「颱風前都會出大景，今天在天空的一角落，有拍到微微的火燒雲」、「颱風來臨前的火燒雲，也太美了吧」。對此，網友們紛紛被美翻驚呼，「火燒雲配彩虹也太漂亮」、「台中的也很美」、「紅天空代表颱風要進來了」、「大自然真的很神奇」、「88風災就是火紅火燒雲～天災要自保，安全第一」。至於颱風接近期間為何常能看見火燒雲景象，關鍵其實與太陽光穿過大氣層的角度有關。一般而言，日出與日落時分，太陽最接近地平線，陽光必須穿過較厚的大氣層才能抵達地表。由於可見光中的紅光波長最長，相較其他顏色更容易穿透大氣與雲層，因此日出時天空色彩通常由紅轉黃；而日落時，隨著太陽逐漸沒入地平線，光線穿越的大氣層愈來愈厚，顏色變化則呈現由黃轉紅的過程。氣象條件也是火燒雲形成的重要因素。當颱風或低氣壓系統接近時，常伴隨沉降氣流出現，下沉氣流能抑制空氣中的懸浮微粒與污染物揚起，讓天空能見度明顯提升。此外，颱風外圍環流所帶來的大量雲帶，也提供了反射與散射光線的條件。當紅光與黃光穿透雲層底部時，便會將雲朵染成鮮豔的橘紅色，形成民眾眼前一朵朵火紅絢麗的火燒雲景象。