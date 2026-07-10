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中度巴威颱風海陸警齊發，北北基桃10日停班停課，不過因一早無風無雨，引發網友認為，颱風假是政治考量。對此，民眾黨創黨主席柯文哲今（10）日表示，他對台北市長蔣萬安放颱風假的決策沒什麼意見，每個人都有自己的文化，但他「相信制度，不相信個人」，若他還是市長，他會有SOP，清楚的跟大家說為什麼會放假。柯文哲今天接受TVBS網路節目《政治一點明》主持人樊啓明專訪，談到今日北北基桃停班停課一天，他表示，他「相信制度，不要相信個人」，台北市的防災主要是消防局主導，災害應變中心中有一個專業的團隊，是跟台灣大學大氣科學系合作，他們都有個規定，就是在前一天8點前，要看中央氣象局的報告，氣象團隊會跟市府、市長報告，但會有個問題，就是報告出來要不要遵守？柯文哲指出，第二點是，因為常常北北基要一起決策，但他後來就發現，在北北基地區，風雨可能不一樣，新北貢寮跟林口風雨就會差很多，通常是在8點以前，北北基的人事相關單位會先開會，看怎麼樣再跟市長報告。他的時代是會去遵守氣象團隊的報告，說最大陣風幾級以上要放，或是平均陣風幾級以上要放，它有規定，那些氣象團隊知道，柯文哲是完全按照SOP，壓力反而在他們身上，所以會更嚴謹。柯文哲也說，氣象報告有百分之百準嗎？所以相信制度不要相信個人，如果猜錯就事後跟人家說為什麼會錯，所以應該按照規定。如果規定說氣象局報告明天最大陣風多少、平均風速多少就放假、若跨縣市怎麼處理，若他是總統，就把規則訂清楚就好。對於蔣萬安做出放颱風假的決定，柯文哲說，他是沒什麼意見，「但我一定會按照SOP」，一定會講說為什麼要放假。