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防預期心理讓菜價飆升 張善政：需要時會釋出冷鏈蔬菜

張善政籲桃捷注意安全、行車平安

巴威颱風逼近台灣，北台灣首當其衝，北北基桃竹苗等縣市今（10）日都停班停課一天，讓民眾有時間做防颱準備。但白天一整天幾乎無風雨，百貨公司、各大商場擠滿人潮，因此也引發外界質疑停班課的決定是否只是為了選舉。對此，桃園市長張善政表示，因為今天下午至晚間的預估風力接近停班停課標準，考量市民安全，決定放假。「昨天晚上已經說過了，你也在場啊」。前一天，張善政主持災防會議時強調，依照目前預報資料研判，巴威颱風的七級暴風圈半徑是近25年來少見規模。雖然平地未達停班課標準，但考量復興區山區整日累積雨量已達標，預估風力也接近停班課標準，因此經參考最新氣象預報資料後，決定桃園市停止上班、停止上課，而市府各局處務必提高警覺、審慎因應。擔心颱風來襲影響菜價，張善政也特別赴農場關心搶收狀況與相關防颱整備工作，並表示颱風以後市場需求可能會比較高，所以現在農民正在加緊的採收，送到冷鏈倉儲去包裝，隨時準備供應市場需求。若需要調節物價、菜價時，這邊有足夠的存量，在真的變動很大的時候，可以釋出來平穩物價。除了擔心菜價，張善政也查看農場、冷鏈倉儲的相關排水系統後認為，網室附近的排水設施、水溝都清的特別乾淨，在颱風來時，排水的問題應該不會太大。網室的結構、鋼管也都加固的，過去很多年也沒有被颱風吹垮過，這些防災措施都是可以當作全台灣甚至各地的表率。由於桃園捷運是通勤族及機場旅客的輸運系統，張善政也赴桃園捷運的行控中心了解防颱作業，並提醒第一線的同仁在駕駛列車時，務必注意自己的安全、行車平安。