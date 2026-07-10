中央氣象署技正謝佩芸表示，巴威颱風（國際命名：Bavi）暴風圈預計明（11）日凌晨觸陸，今（10）日晚上開始，北台灣風雨快速增強，新北至台中山區恐有超大豪雨，預估24小時雨量達700毫米；若颱風靠近陸地時出現「中心抖動」，將延長通過北部近海時間，導致各地風雨持續更久，北部沿海也須防12級以上強陣風。
中度颱風巴威，今（10）日晚上8時，位置在鵝鑾鼻東方550公里的海面上，以每小時27轉30公里速度，向西北進行，中心附近最大風速每秒43公尺（每小時155公里），相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺（每小時191公里），相當於16級風，7級風暴風半徑380公里，10級風暴風半徑180公里。
越晚雨越大 暴風圈明凌晨觸陸
氣象署技正謝佩芸指出，巴威颱風暴風圈將在明天凌晨觸陸，今晚開始至明天，「新北至台中山區」會有局部超大豪雨，「北部、中部、宜蘭山區」有局部大豪雨，「中南部、花東山區、馬祖」也要注意局部大雨或豪雨。
謝佩芸也提到，巴威颱風通過北部近海的路徑大方向已定，但過去這種環流較大的颱風，在靠近陸地時往往會出現「中心抖動」的情況，如果巴威颱風也出現這樣的變化，就要觀察它「上下擺動的幅度」，雖然不至於讓颱風中心登陸台灣，但比起走直線，W型的路徑會拉長通過北部近海的時間，各地風雨也會拉長。
新北山區、桃竹苗山區雨最大 24小時衝700毫米
根據氣象署最新雨量預測，今天晚間8點開始，新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區24小時雨量預測最高可達到700毫米，台中市山區也預估有600毫米；新北市、桃園市、新竹縣平地24小時雨量也預估達到400毫米到490毫米間。
風力方面，其中基隆市濱海鄉鎮、新北市濱海鄉鎮、桃園市濱海鄉鎮，恆春半島、蘭嶼綠島、連江縣有可能出現達到12級以上強陣風；苗栗以北、宜蘭、屏東各地普遍都有9至10級的平均風。
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氣象署技正謝佩芸指出，巴威颱風暴風圈將在明天凌晨觸陸，今晚開始至明天，「新北至台中山區」會有局部超大豪雨，「北部、中部、宜蘭山區」有局部大豪雨，「中南部、花東山區、馬祖」也要注意局部大雨或豪雨。
謝佩芸也提到，巴威颱風通過北部近海的路徑大方向已定，但過去這種環流較大的颱風，在靠近陸地時往往會出現「中心抖動」的情況，如果巴威颱風也出現這樣的變化，就要觀察它「上下擺動的幅度」，雖然不至於讓颱風中心登陸台灣，但比起走直線，W型的路徑會拉長通過北部近海的時間，各地風雨也會拉長。
根據氣象署最新雨量預測，今天晚間8點開始，新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區24小時雨量預測最高可達到700毫米，台中市山區也預估有600毫米；新北市、桃園市、新竹縣平地24小時雨量也預估達到400毫米到490毫米間。
風力方面，其中基隆市濱海鄉鎮、新北市濱海鄉鎮、桃園市濱海鄉鎮，恆春半島、蘭嶼綠島、連江縣有可能出現達到12級以上強陣風；苗栗以北、宜蘭、屏東各地普遍都有9至10級的平均風。
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