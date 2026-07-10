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女神徐若瑄當年以美少女之姿入行，18歲青春年華之際，突然接拍限制級電影《天使心》，她在片中露點與江國賓上演激情床戲，清純偶像突破形象的演出讓徐若瑄迅速在台灣、日本打開知名度，該片導演朱延平近日在節目上透露，徐若瑄當時為了在影壇有所突破，在媽媽陪同下與他達成共識，接下改變她一生的作品，「徐若瑄非常了不起！」朱延平在Podcast節目《喬時間來聊》回憶，徐若瑄媽媽當年帶女兒來找他，希望徐若瑄在電影領域有所發展，由於徐當時沒知名度，朱延平便舉了宮澤理惠的例子，「那時最紅的是宮澤理惠，寫真集露了上半身，但是非常清純」，他說自己問徐若瑄母女是否有看宮澤的寫真集，「如果妳們願意，我就拍一部像這種的電影，有沒有辦法接受？」「徐若瑄非常了不起，她就答應」，朱延平澄清，《天使心》只是有露點，但並沒有骯髒的裸露和動作，風格浪漫唯美，不算是三級片，「那時候多大牌的明星都要露點，好萊塢、香港也是，露點要露得不低級，是可以接受的，《天使心》就在那個尺度。」朱延平說，《天使心》上映後，徐若瑄受到各界很多批評，但他幫徐若瑄說話，「我認為只要不是骯髒、有妨害社會風氣的，我留一個好的紀念，將來給我女兒、孫女、兒子後輩來看，你阿嬤當年也有美妙的身材，不行嗎？」徐若瑄1995年進軍日本樂壇後開始轉型，也發行華語專輯，並接下高難度或外型不討喜的角色，如《人魚朵朵》殘疾人士、《雲水謠》富家千金、《寒蟬效應》律師等，2019年憑《人面魚：紅衣小女孩外傳》入圍台北電影節影后，表演實力被看見，2020年由她首次擔任監製並參演的《孤味》獲得第57屆金馬獎6項提名，徐若瑄以出品人、監製身分備受肯定，「脫星」的標籤早已經從她的身上被撕去。