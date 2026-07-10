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陳其邁籲民眾別前往山區、海邊活動

低窪地區民眾需提前備好水閘門、沙包

巴威颱風持續朝台灣前進，高雄市長陳其邁今（10）日晚間宣布週六停止上班上課一日，並在晚間進駐災害應變中心召開第一次的工作會議並表示，根據中央氣象署風力預測，明天在高雄的平地區域，風力達到 5 至 6 級，陣風達到 8 至 9 級；在沿海地區，平均風速達到 6 至 7 級，最高可能達到 9 至 10 級陣風，已達到停班停課的標準，因此高雄市政府決定「明天停班停課」。陳其邁提醒，在雨量預測部分，平地最高達到 150 毫米，山區也達到 340 毫米左右的降雨量。簡單來說，明天受風力影響的是在沿海地區，受降雨影響的是在山區，這兩項都同時達到了停班停課的標準。有鑑於沿海地區受風力影響，請民眾切勿前往海邊或河邊從事相關的戶外活動。由於山區豪雨也會對整個山路等交通造成嚴重影響，陳其邁呼籲民眾別前往山區從事旅遊活動，也請公路局隨時監測台20線、台27（甲）線、台29線這三條道路，隨時若有任何狀況，應該採取預防性的封閉。另外，包括那瑪夏、桃源、茂林以及六龜，預計明天凌晨才有可能宣布黃色土石流警戒，但不論是涵蓋土石流潛勢區的保全戶、易坍塌地區的民眾，或是本身有內科疾病等的相關病患，已經預防性撤離，目前總共撤離了 1,184 名市民朋友。針對0625豪雨造成部分低窪地區有積淹水狀況，陳其邁表示，市府已經加強整個移動式抽水機的布建，希望能在雨量超過防洪標準時，立刻啟動相關抽水作業。另外，明天等颱風過後我也要求工務局與環保局務必針對路樹倒塌、影響交通的部分，立刻進行排除。最後，陳其邁再次提醒低窪地區的民眾，有關水閘門、沙包等應變機制，也都必須做好提前準備。再一次提醒民眾，在颱風期間盡量避免外出，也盡量不要從事海邊或山區戶外活動，以確保自身安全，以上跟大家做一個簡單的說明。