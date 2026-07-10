氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，巴威颱風移動速度加快，暴風圈將於11日凌晨接觸台灣陸地，並逐步籠罩北台灣上空，中午至傍晚最接近東北部外海，11日白天將是全台風雨最劇烈時段，尤其北台灣風雨最為猛烈。中央氣象署表示，今晚起台中以北及東北部降雨逐漸增加，明天西半部平地也將擴大降雨，北部、東北部及中南部山區須慎防豪大雨；花東與金門則需留意焚風發生。若後續路徑無明顯變化，暴風圈預估11日深夜逐步遠離台灣，風雨也將開始減弱。

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巴威暴風圈準備觸陸！北台灣逐漸被籠罩　11日白天影響最劇烈

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，截至10日晚間8時，巴威位於台東東方約480公里海面，過去6小時移動速度加快，暴風圈已逐漸逼近北部及東部近海，外圍環流也開始影響台灣。

粉專表示，入夜後各地風勢將持續增強，並伴隨一波波降雨，預估約再過5小時暴風圈便會接觸台灣陸地，之後逐步籠罩北台灣上空。依目前路徑研判，由於巴威今日路徑略偏北，颱風中心預估將於11日中午至傍晚之間通過台灣東北部外海，距離約150至170公里。

▲巴威暴風圈預估將於11日凌晨前後接觸陸地，之後逐步掠過台灣北部外海，今晚起至明天將是全台風雨最明顯的時段，北部、東北部及中南部山區須嚴防豪大雨。（圖／氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」）
▲巴威暴風圈預估將於11日凌晨前後接觸陸地，之後逐步掠過台灣北部外海，今晚起至明天將是全台風雨最明顯的時段，北部、東北部及中南部山區須嚴防豪大雨。（圖／氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」）
粉專提醒，11日白天將是巴威最接近台灣的時段，也是各地風雨最劇烈的時刻，其中北台灣風雨會特別猛烈，呼籲民眾提高警覺，防範強風豪雨可能造成的災害。而在北方高壓持續導引下，巴威颱風將快步通過，只要後續路徑沒有明顯變化，暴風圈可望於11日深夜逐步離開台灣陸地，颱風影響也將隨之減弱。

北部、東北部及山區慎防豪大雨！巴威12級以上強陣風吹來了

氣象署提醒，今晚至11日全台須留意強風、豪雨及巨浪。沿海及離島地區將普遍出現9至11級強陣風，其中桃園以北、基隆北海岸沿海、蘭嶼、綠島及馬祖，更有12級以上強陣風發生機率。

▲受到颱風環流配合地形作用影響，北部地區、東北部及中南部山區降雨將更加持續，累積雨量明顯增加，可能出現豪雨甚至大豪雨等級降雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲受到颱風環流配合地形作用影響，北部地區、東北部及中南部山區降雨將更加持續，累積雨量明顯增加，可能出現豪雨甚至大豪雨等級降雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
降雨方面，北部地區、台中、南投及宜蘭山區將是主要熱區，其中台中以北山區有超大豪雨發生機率；南投、嘉義、宜蘭以及新竹以北平地，也可能出現大豪雨等級降雨，民眾應避免前往山區、溪流及海邊等危險區域，並持續留意最新颱風資訊。

11日下午颱風逐步通過北部後，北台灣降雨仍相當明顯，南部平地降雨有機會逐漸趨緩，但山區仍會持續降雨；另外，馬祖也將隨著颱風靠近，風雨影響愈發顯著。至於花東地區因位於背風面，降雨主要集中在中央山脈稜線，平地雨勢相對較少；金門及花東則須留意11日可能出現焚風現象。

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賴禹妡編輯記者

從事新聞領域已有6年資歷，曾在《三立新聞網》任職2年，累積豐富的新聞採編經驗，現任職於《NOWNEWS》約4年，曾深入娛樂組與網搜組，掌握娛樂動態與網路熱門話題，目前在家庭消費中心擔任編輯，主要負責生活、旅遊、...