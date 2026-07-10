氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，巴威颱風移動速度加快，暴風圈將於11日凌晨接觸台灣陸地，並逐步籠罩北台灣上空，中午至傍晚最接近東北部外海，11日白天將是全台風雨最劇烈時段，尤其北台灣風雨最為猛烈。中央氣象署表示，今晚起台中以北及東北部降雨逐漸增加，明天西半部平地也將擴大降雨，北部、東北部及中南部山區須慎防豪大雨；花東與金門則需留意焚風發生。若後續路徑無明顯變化，暴風圈預估11日深夜逐步遠離台灣，風雨也將開始減弱。
巴威暴風圈準備觸陸！北台灣逐漸被籠罩 11日白天影響最劇烈
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，截至10日晚間8時，巴威位於台東東方約480公里海面，過去6小時移動速度加快，暴風圈已逐漸逼近北部及東部近海，外圍環流也開始影響台灣。
粉專表示，入夜後各地風勢將持續增強，並伴隨一波波降雨，預估約再過5小時暴風圈便會接觸台灣陸地，之後逐步籠罩北台灣上空。依目前路徑研判，由於巴威今日路徑略偏北，颱風中心預估將於11日中午至傍晚之間通過台灣東北部外海，距離約150至170公里。
粉專提醒，11日白天將是巴威最接近台灣的時段，也是各地風雨最劇烈的時刻，其中北台灣風雨會特別猛烈，呼籲民眾提高警覺，防範強風豪雨可能造成的災害。而在北方高壓持續導引下，巴威颱風將快步通過，只要後續路徑沒有明顯變化，暴風圈可望於11日深夜逐步離開台灣陸地，颱風影響也將隨之減弱。
北部、東北部及山區慎防豪大雨！巴威12級以上強陣風吹來了
氣象署提醒，今晚至11日全台須留意強風、豪雨及巨浪。沿海及離島地區將普遍出現9至11級強陣風，其中桃園以北、基隆北海岸沿海、蘭嶼、綠島及馬祖，更有12級以上強陣風發生機率。
降雨方面，北部地區、台中、南投及宜蘭山區將是主要熱區，其中台中以北山區有超大豪雨發生機率；南投、嘉義、宜蘭以及新竹以北平地，也可能出現大豪雨等級降雨，民眾應避免前往山區、溪流及海邊等危險區域，並持續留意最新颱風資訊。
11日下午颱風逐步通過北部後，北台灣降雨仍相當明顯，南部平地降雨有機會逐漸趨緩，但山區仍會持續降雨；另外，馬祖也將隨著颱風靠近，風雨影響愈發顯著。至於花東地區因位於背風面，降雨主要集中在中央山脈稜線，平地雨勢相對較少；金門及花東則須留意11日可能出現焚風現象。
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氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，截至10日晚間8時，巴威位於台東東方約480公里海面，過去6小時移動速度加快，暴風圈已逐漸逼近北部及東部近海，外圍環流也開始影響台灣。
粉專表示，入夜後各地風勢將持續增強，並伴隨一波波降雨，預估約再過5小時暴風圈便會接觸台灣陸地，之後逐步籠罩北台灣上空。依目前路徑研判，由於巴威今日路徑略偏北，颱風中心預估將於11日中午至傍晚之間通過台灣東北部外海，距離約150至170公里。
北部、東北部及山區慎防豪大雨！巴威12級以上強陣風吹來了
氣象署提醒，今晚至11日全台須留意強風、豪雨及巨浪。沿海及離島地區將普遍出現9至11級強陣風，其中桃園以北、基隆北海岸沿海、蘭嶼、綠島及馬祖，更有12級以上強陣風發生機率。
11日下午颱風逐步通過北部後，北台灣降雨仍相當明顯，南部平地降雨有機會逐漸趨緩，但山區仍會持續降雨；另外，馬祖也將隨著颱風靠近，風雨影響愈發顯著。至於花東地區因位於背風面，降雨主要集中在中央山脈稜線，平地雨勢相對較少；金門及花東則須留意11日可能出現焚風現象。
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