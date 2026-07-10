華碩旗下電競領導品牌ROG玩家共和國，歡慶品牌成立20週年之際，今無預警宣布再推出兩大新品—「ROG Gjallar」旗艦電競 Soundbar，以及可高度自定義的「ROG Raikiri II Pro」 PC控制器；且均支援Gear Link驅動軟體，將為使用者帶來更沉浸、直覺與個人化的遊戲操縱體驗和音訊解決方案，湊齊電競房中最後一塊拼圖！
更「聲」歷其境的娛樂饗宴：ROG Gjallar
全新ROG Gjallar電競Soundbar，支援競賽級2.1.2 Dolby Atmos®環繞音效，玩家透過出色的戰術音訊，即可於戰局中秒速聽聲辨位；搭配左/右全音域單體、高音單體、向上發聲天空聲道，以及強勁的65瓦、6.5吋5G無線重低音喇叭，能細緻呈現衝擊力十足的渾厚低頻，打造感官炸裂的3D立體音場。
此外，ROG Gjallar亦配備多功能控制中樞與鮮明的LCD顯示螢幕，舉凡EQ設定、播放控制，還是RGB燈效，皆能敏捷操作；再加上內建先進Acoustic Echo Cancellation (AEC) 聲學回音消除技術的麥克風，可智慧過濾遊戲音效與隊友語音，讓通訊更清晰，發號施令快、狠、準！
連接性方面，ROG Gjallar搭載USB-C、HDMI 2.1 eARC、光纖、AUX與Bluetooth 5.3，玩家藉由專用DAC，就能在PC、Mac、PlayStation®、Xbox或Nintendo Switch™等裝置間一鍵切換；而最高4K@120Hz訊號直通與eARC技術，則確保無損的高解析音訊與視覺完美同步。
ROG Gjallar機身右側另貼心設有兩組USB Type-A集線器，可讓無線接收器或周邊配件收納更加俐落，拯救強迫症玩家的桌面配置！建議售價：NT$17,900，預計本月下旬於全台各大經銷商實體通路和包含ASUS Store官方商城在內等線上購物網站同步上市。
夠強才「桿」嗆！—ROG Raikiri II Pro PC控制器
新一代ROG Raikiri II Pro PC控制器，除了擁有超高8,000Hz輪詢率，並內建ROG SpeedNova技術強化2.4GHz無線效能；同時，手把上所有按鍵(十字鍵、ABXY鍵、後側按鍵與肩鍵)均採用微動開關，可提供即時且清脆的觸覺回饋；而「雙模式扳機」功能，則確保玩家能在短行程微動開關扳機，以及具備完整行程的TMR感應器扳機間無縫切換，任何遊戲都能隨心所欲客製化最佳手感。
其中，可熱插拔的TMR搖桿模組，具備強大的防飄移功能與超低功耗，輸入表現穩定可靠；搭配隨附的120gf / 50gf兩套模組，還能依個人喜好精準調整觸發力道；此外，四個正面按鍵、可拆式後側按鍵，以及兩個額外爪式肩鍵皆支援自定義功能，無論玩家握法如何、手型大小為何，都能流暢執行指令！
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全新ROG Gjallar電競Soundbar，支援競賽級2.1.2 Dolby Atmos®環繞音效，玩家透過出色的戰術音訊，即可於戰局中秒速聽聲辨位；搭配左/右全音域單體、高音單體、向上發聲天空聲道，以及強勁的65瓦、6.5吋5G無線重低音喇叭，能細緻呈現衝擊力十足的渾厚低頻，打造感官炸裂的3D立體音場。
此外，ROG Gjallar亦配備多功能控制中樞與鮮明的LCD顯示螢幕，舉凡EQ設定、播放控制，還是RGB燈效，皆能敏捷操作；再加上內建先進Acoustic Echo Cancellation (AEC) 聲學回音消除技術的麥克風，可智慧過濾遊戲音效與隊友語音，讓通訊更清晰，發號施令快、狠、準！
連接性方面，ROG Gjallar搭載USB-C、HDMI 2.1 eARC、光纖、AUX與Bluetooth 5.3，玩家藉由專用DAC，就能在PC、Mac、PlayStation®、Xbox或Nintendo Switch™等裝置間一鍵切換；而最高4K@120Hz訊號直通與eARC技術，則確保無損的高解析音訊與視覺完美同步。
ROG Gjallar機身右側另貼心設有兩組USB Type-A集線器，可讓無線接收器或周邊配件收納更加俐落，拯救強迫症玩家的桌面配置！建議售價：NT$17,900，預計本月下旬於全台各大經銷商實體通路和包含ASUS Store官方商城在內等線上購物網站同步上市。
新一代ROG Raikiri II Pro PC控制器，除了擁有超高8,000Hz輪詢率，並內建ROG SpeedNova技術強化2.4GHz無線效能；同時，手把上所有按鍵(十字鍵、ABXY鍵、後側按鍵與肩鍵)均採用微動開關，可提供即時且清脆的觸覺回饋；而「雙模式扳機」功能，則確保玩家能在短行程微動開關扳機，以及具備完整行程的TMR感應器扳機間無縫切換，任何遊戲都能隨心所欲客製化最佳手感。