大樂透第115000069期今（10）日晚間開獎，頭獎高達5.9億。根據台彩公司晚間10時公布派彩結果顯示，本期頭獎未開出，邁入連續18期槓龜，下期7月14日預估銷售2.8～3.0億元，頭獎金額上看6.6億元，為今年最高頭獎總獎金。端午加碼百萬紅包則送出1組，最後6組將於下期續開。《NOWNEWS今日新聞》整理端午加碼百萬紅包中獎彩券行。
針對7月10日大樂透加開之7組100萬獎項開出情形，7組中開出1組，總中獎注數為1注，1組為單注中獎，本期尚有6組100萬獎項未開出，將於次期7月14日繼續加開。詳細派彩公告仍需以台彩官網公布為主。
🟡7月10日大樂透端午加碼100萬紅包中獎彩券行一覽
基隆市七堵區百三街62號1樓－吉大發彩券行
🟡7月10日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看
大樂透獎號：03、04、15、18、29、49，特別號13。
49樂合彩：03、04、15、18、29、49。
今彩539：05、13、15、21、26。
39樂合彩：05、13、15、21、26。
3星彩：469。
4星彩：4508。
7/10大樂透端午加碼獎號：促銷獎項開獎結果
※派彩結果以台彩官網資料為主。
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※派彩結果以台彩官網資料為主。