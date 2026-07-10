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美股週五（10日）開盤後漲跌不一，幅度均不大，伊朗局勢似乎有所緩解，卡達和巴基斯坦仍在努力促使華盛頓和德黑蘭重返談判桌。不過，晶片股表現疲軟，導致以科技股為主的那斯達克指數走低。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲70.98點或0.14％；標普500指數上漲6.26點或0.08％；那斯達克指數下跌34.882點或0.13％；費城半導體指數下跌162.12點或1.25％。焦點個股方面，台積電ADR股價下跌約1.3％、輝達上漲0.94％，美光下跌2.47％、SanDisk下跌2.89％、英特爾下跌3.74％，SpaceX股價下跌1.85％。根據《CNBC》報導，標普500指數本週可望上漲近1％，那斯達克指數也有望收高，至於道瓊工業指數本週目前收跌，但跌幅不到1％。雖然川普聲稱美國與伊朗的停火協議已經結束，但有美國官員透露，即使在雙方發動空襲之後，美伊仍將繼續進行「技術性會談」，並補充指出美國致力於找到解決中東衝突的方案。Bellwether Wealth總裁兼首席投資官 Clark Bellin表示，「本週伊朗緊張局勢再次升級，股市反應平淡，這充分證明市場正在關注地緣政治緊張局勢之外的因素」。美股晶片股板塊週五走勢疲軟。韓國記憶體巨頭SK海力士正準備在那斯達克掛牌上市，該公司受益於全球對記憶體晶片的龐大需求，今年股價迎來爆發式增長，其此次發行的美國存託憑證（ADR）定價為每股149美元。部分交易員擔憂，這一全新標的的上市，恐將與美光科技等美國本土記憶體概念股爭奪投資人手中的資金。另一方面，穩定幣發行商Circle表示，已獲得美國貨幣監理署（OCC）批准作為信託銀行運作，專注於加密貨幣業務，股價受此激勵在開盤後大漲14％，讓投資人對於區塊鏈前景再度充滿期待。