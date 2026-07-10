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二、手術、急診、住院、洗腎、接生等緊急醫療業務正常服務 雙和醫院



一、全院門診及抽血檢驗服務暫停；住院及急診維持正常運作



一、全院門診及抽血檢驗服務暫停；住院及急診維持正常運作 台北慈濟醫院



一、門診、抽血檢驗、排程檢查、門診手術、健檢、日照中心與居家長照均暫停服務



一、門診、抽血檢驗、排程檢查、門診手術、健檢、日照中心與居家長照均暫停服務 二、住院、急診、血液透析維持正常服務



二、住院、急診、血液透析維持正常服務 亞東醫院



一、上午診實施颱風特別門診（颱風診看診科別含：心臟內科、內科、神經內科、家醫科、外科、泌尿科、骨科、婦產科、精神科）、急診、住院、抽血及血液透析



一、上午診實施颱風特別門診（颱風診看診科別含：心臟內科、內科、神經內科、家醫科、外科、泌尿科、骨科、婦產科、精神科）、急診、住院、抽血及血液透析 二、一般門診、各項門診檢查及治療、復健治療及接駁車暫停



二、一般門診、各項門診檢查及治療、復健治療及接駁車暫停 三、原已排定之門診手術，再次門診掛號與醫師重新安排時間；高壓氧治療，請依原排程時段隔日來院治療



三、原已排定之門診手術，再次門診掛號與醫師重新安排時間；高壓氧治療，請依原排程時段隔日來院治療 輔大醫院



一、開設颱風特別門診，上午內科、外科各一診，急診、住出院、血液透析皆照常



一、開設颱風特別門診，上午內科、外科各一診，急診、住出院、血液透析皆照常 二、門診手術取消，住院及急診手術正常、一般心導管檢查、緊急心導管手術正常執行



二、門診手術取消，住院及急診手術正常、一般心導管檢查、緊急心導管手術正常執行 三、門診檢查（含腸胃鏡、超音波檢查）、復健全面暫停



三、門診檢查（含腸胃鏡、超音波檢查）、復健全面暫停

因應巴威颱風來襲，北北北基桃、台中、台南、高雄等縣市已宣布11日停班課。《NOWNEWS今日新聞》特別整理雙北各大醫院週六門診、急診一次看。民眾若有相關問題，也可查詢醫院官網公告或洽醫院總機。一、僅兒童醫院部分開診：影像醫學部第2診梁博欽醫師（於東址看診）、第22診李正婷醫師二、急診及住院服務照常，健檢暫停一、台北榮總門診停診二、各項檢查、檢驗暫停三、住院及急診服務照常運作一、 內湖院區：上午診（一般內科、一般外科）二、汀洲院區：休診三、台北門診中心：休診四、住院及急診均照常服務，如有就診疑義請來電（02）87923311詢問。一、門診、檢查暫停服務二、急診、住院、透析正常服務一、僅開設部分颱風門診二、急診及住院照常提供服務一、原定門診包括門診手術、各項檢查（驗）及慢箋領藥均暫停二、洗腎、急診及住院之必要服務照常門診停診、急診及住院照常服務門診停診、急診與住院照常門診、檢查、健檢暫停服務；急診、住院照常服務。門診及檢查、手術、住院暫停服務，急診照常服務一、全日門診、慢箋領藥、復健治療、健檢、日間化療、檢驗、檢查，暫停服務。