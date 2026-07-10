因應巴威颱風來襲，北北北基桃、台中、台南、高雄等縣市已宣布11日停班課。《NOWNEWS今日新聞》特別整理雙北各大醫院週六門診、急診一次看。民眾若有相關問題，也可查詢醫院官網公告或洽醫院總機。
台大醫院（包括總院、兒童醫院）
一、僅兒童醫院部分開診：影像醫學部第2診梁博欽醫師（於東址看診）、第22診李正婷醫師
二、急診及住院服務照常，健檢暫停
台北榮總
一、台北榮總門診停診
二、各項檢查、檢驗暫停
三、住院及急診服務照常運作
三總
一、 內湖院區：上午診（一般內科、一般外科）
二、汀洲院區：休診
三、台北門診中心：休診
四、住院及急診均照常服務，如有就診疑義請來電（02）87923311詢問。
長庚醫院（基隆、台北、林口、土城、桃園院區）
一、門診、檢查暫停服務
二、急診、住院、透析正常服務
馬偕醫院（台北丶淡水丶兒醫）
一、僅開設部分颱風門診
二、急診及住院照常提供服務
國泰醫院（本院與汐止分院）
一、原定門診包括門診手術、各項檢查（驗）及慢箋領藥均暫停
二、洗腎、急診及住院之必要服務照常
新光醫院
門診停診、急診及住院照常服務
振興醫院
門診停診、急診與住院照常
台北醫學大學附設醫院
門診、檢查、健檢暫停服務；急診、住院照常服務。
和信醫院
門診及檢查、手術、住院暫停服務，急診照常服務
萬芳醫院
一、全日門診、慢箋領藥、復健治療、健檢、日間化療、檢驗、檢查，暫停服務。
二、手術、急診、住院、洗腎、接生等緊急醫療業務正常服務
雙和醫院
一、全院門診及抽血檢驗服務暫停；住院及急診維持正常運作
台北慈濟醫院
一、門診、抽血檢驗、排程檢查、門診手術、健檢、日照中心與居家長照均暫停服務
二、住院、急診、血液透析維持正常服務
亞東醫院
一、上午診實施颱風特別門診（颱風診看診科別含：心臟內科、內科、神經內科、家醫科、外科、泌尿科、骨科、婦產科、精神科）、急診、住院、抽血及血液透析
二、一般門診、各項門診檢查及治療、復健治療及接駁車暫停
三、原已排定之門診手術，再次門診掛號與醫師重新安排時間；高壓氧治療，請依原排程時段隔日來院治療
輔大醫院
一、開設颱風特別門診，上午內科、外科各一診，急診、住出院、血液透析皆照常
二、門診手術取消，住院及急診手術正常、一般心導管檢查、緊急心導管手術正常執行
三、門診檢查（含腸胃鏡、超音波檢查）、復健全面暫停
我是廣告 請繼續往下閱讀
一、僅兒童醫院部分開診：影像醫學部第2診梁博欽醫師（於東址看診）、第22診李正婷醫師
二、急診及住院服務照常，健檢暫停
台北榮總
一、台北榮總門診停診
二、各項檢查、檢驗暫停
三、住院及急診服務照常運作
三總
一、 內湖院區：上午診（一般內科、一般外科）
二、汀洲院區：休診
三、台北門診中心：休診
四、住院及急診均照常服務，如有就診疑義請來電（02）87923311詢問。
長庚醫院（基隆、台北、林口、土城、桃園院區）
一、門診、檢查暫停服務
二、急診、住院、透析正常服務
馬偕醫院（台北丶淡水丶兒醫）
一、僅開設部分颱風門診
二、急診及住院照常提供服務
國泰醫院（本院與汐止分院）
一、原定門診包括門診手術、各項檢查（驗）及慢箋領藥均暫停
二、洗腎、急診及住院之必要服務照常
新光醫院
門診停診、急診及住院照常服務
振興醫院
門診停診、急診與住院照常
台北醫學大學附設醫院
門診、檢查、健檢暫停服務；急診、住院照常服務。
和信醫院
門診及檢查、手術、住院暫停服務，急診照常服務
萬芳醫院
一、全日門診、慢箋領藥、復健治療、健檢、日間化療、檢驗、檢查，暫停服務。
雙和醫院
一、全院門診及抽血檢驗服務暫停；住院及急診維持正常運作
台北慈濟醫院
一、門診、抽血檢驗、排程檢查、門診手術、健檢、日照中心與居家長照均暫停服務
二、住院、急診、血液透析維持正常服務
亞東醫院
一、上午診實施颱風特別門診（颱風診看診科別含：心臟內科、內科、神經內科、家醫科、外科、泌尿科、骨科、婦產科、精神科）、急診、住院、抽血及血液透析
二、一般門診、各項門診檢查及治療、復健治療及接駁車暫停
三、原已排定之門診手術，再次門診掛號與醫師重新安排時間；高壓氧治療，請依原排程時段隔日來院治療
輔大醫院
一、開設颱風特別門診，上午內科、外科各一診，急診、住出院、血液透析皆照常
二、門診手術取消，住院及急診手術正常、一般心導管檢查、緊急心導管手術正常執行
三、門診檢查（含腸胃鏡、超音波檢查）、復健全面暫停
更多「巴威颱風」相關新聞。