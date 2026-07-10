2026年名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）棒球項目將在9月21日點燃戰火，中華隊目標睽違20年的亞軍金牌，主辦今（10）日於官網公布賽程，中華隊預賽與韓國、香港、泰國分到同組，首戰就上演「台韓大戰」，對決全職業組軍的韓國隊，高機率是分組龍頭決定戰，本屆中華隊由業餘球員搭配中職野手、旅外投手，完整名單將由運動部統一公布。
亞運棒球項目公布賽程 中華隊首戰就打「台韓大戰」
亞運主辦今日公布棒球項目賽程，預賽於9月21日開打，中華隊被分到B組，同組對手有韓國、香港、泰國，A組則是中國、菲律賓、巴勒斯坦以及地主日本。中華隊首戰於台灣時間17點30分交手強敵韓國隊，高機率是分組龍頭決定戰；9月22日上午11點迎戰泰國隊；9月23日晚間17點30分對決香港隊。
9月24日休兵一天後，9月25日、26日起展開超級循環賽，A組前2將與B組前2交手，9月27日則是最中排位賽，銅牌戰於台灣時間上午11點舉行、金牌戰則是晚間17點30分開打。
中華隊目標隊史第2金 全職業韓國隊是最大勁敵
中華隊前次在亞運奪金也經是2006年的杜哈亞運，當時林智勝於9局下平手時，從日本隊手中敲出再見安打，替中華隊打下棒球在亞運的首金，也是至今唯一一金。本屆亞運中華隊以業餘球員為主體，搭配中職野手、旅外投手，現階段已確認參賽中職選手分別是味全龍劉基鴻、樂天桃猿陳晨威、統一獅張翔、朱迦恩、中信兄弟黃韋盛，最終名單將由運動部統一公布。
中華隊最大勁敵韓國隊本屆同樣來來勢洶洶，以全職業球員作為班底，目標隊史第7金、賽會5連敗。韓國隊參賽名單不少國際賽老面孔，金倒永、金周元、郭彬、文保景、盧施煥等人，由於韓國隊兵役規定，只要在亞運奪金，就可以免役，因此對未服役的韓職球星來說極為重要。
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亞運主辦今日公布棒球項目賽程，預賽於9月21日開打，中華隊被分到B組，同組對手有韓國、香港、泰國，A組則是中國、菲律賓、巴勒斯坦以及地主日本。中華隊首戰於台灣時間17點30分交手強敵韓國隊，高機率是分組龍頭決定戰；9月22日上午11點迎戰泰國隊；9月23日晚間17點30分對決香港隊。
9月24日休兵一天後，9月25日、26日起展開超級循環賽，A組前2將與B組前2交手，9月27日則是最中排位賽，銅牌戰於台灣時間上午11點舉行、金牌戰則是晚間17點30分開打。
中華隊目標隊史第2金 全職業韓國隊是最大勁敵
中華隊前次在亞運奪金也經是2006年的杜哈亞運，當時林智勝於9局下平手時，從日本隊手中敲出再見安打，替中華隊打下棒球在亞運的首金，也是至今唯一一金。本屆亞運中華隊以業餘球員為主體，搭配中職野手、旅外投手，現階段已確認參賽中職選手分別是味全龍劉基鴻、樂天桃猿陳晨威、統一獅張翔、朱迦恩、中信兄弟黃韋盛，最終名單將由運動部統一公布。
中華隊最大勁敵韓國隊本屆同樣來來勢洶洶，以全職業球員作為班底，目標隊史第7金、賽會5連敗。韓國隊參賽名單不少國際賽老面孔，金倒永、金周元、郭彬、文保景、盧施煥等人，由於韓國隊兵役規定，只要在亞運奪金，就可以免役，因此對未服役的韓職球星來說極為重要。