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2026溫布頓網球錦標賽（Wimbledon）女雙4強戰於台灣時間10日晚間落幕。台灣網球好手梁恩碩與日本搭檔青山修子組成的「台日聯軍」，遭遇大會第2種子加拿大達布洛絲姬（Gabriela Dabrowski）與巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani）。經歷67分鐘的激戰，梁恩碩組合受制於對手強勢發球，最終以5：7、3：6落敗，無緣前進決賽。儘管如此，這已是梁恩碩繼上個月法國公開賽後，連續兩站挺進大滿貫女雙準決賽，寫下個人生涯在溫網的最佳紀錄。首盤梁恩碩和搭檔一路保發，可惜第12局青山修子發球局被迫，以5：7先輸一盤。進入次盤，達布洛絲姬與史蒂芬妮的發球壓制，第8局，台日組合雖救下3個破發點，但仍被破發，最終以3：6輸掉這場比賽。擊敗台日組合的達布洛絲姬曾是2023年美網女雙冠軍，史蒂芬妮更是東京奧運女雙銅牌得主，這組跨國強權在今年的澳網、法網及溫網皆順利闖入4強，實力有目共睹。梁恩碩與青山修子在法網搭檔表現出色，如今從紅土來到草地，發揮仍舊搶眼一路打進女雙四強，已經證明期待，也讓人期待之後在國際賽場上的穩定成長與潛力。