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Meta反駁歐盟指控

歐盟執行委員會（European Commission）今日表示，社群媒體巨頭Meta旗下的臉書與Instagram存在嚴重的「成癮性設計」，要求Meta必須進行根本性的重大變革。歐盟指出，自動播放、無限滾動動態消息、個人化推薦及推播通知等功能，已嚴重威脅用戶的「身心健康」，Meta若未能有效改善，恐將面臨約120億美元的天價罰款。根據《CNN》報導，這項調查結果是歐盟針對Meta是否違反《數位服務法》（DSA）所進行的階段性結論，若最終違法指控成立，Meta將面臨最高等同於其全球年總收入6％的罰款，以Meta去年的營收推算，罰金將突破120億美元。歐盟執委會在報告中指出，自動播放與無限捲動（Infinite Scroll）提供用戶不斷下滑螢幕的衝動，迫使大腦進入毫無防備的「自動導航模式」，從而催生出不健康的強迫性使用習慣。另外，歐盟也批評Meta刻意忽視青少年在深夜過度操作App的問題，認為現存的防護機制流於形式，所謂的「家長控制工具」門檻過高，要求家長具備一定的技術專業並投入大量時間，實質上形同虛設。歐盟執委會強調，Meta必須採取實質性的重大變革，像是徹底禁用自動播放與無限滾動等關鍵的成癮性功能，並徹底調整其演算法推薦系統，使其不再一味以「用戶黏著度」為唯一導向。針對歐盟說法，Meta發言人沃爾特斯（Ben Walters）發表聲明表示，強烈反對歐盟的調查結論，並批評該報告「未能準確反映我們為保護青少年所採取的重要舉措」。沃爾特斯強調，自歐盟調查啟動以來，Meta已全面推行全新的「青少年帳戶」機制。該機制會自動保護未成年用戶，並將主導權交還給父母。家長可以強制在夜間鎖定Instagram的訪問權限，並將每日螢幕使用時間嚴格限制在15分鐘以內。Meta表示，將持續與歐盟執委會進行建設性溝通。