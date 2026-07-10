女神許維恩和第二任老公王家梁結婚近5年，夫妻倆剛攜手度過女方罹患乳癌的低谷，感情更加緊密。許維恩今（10）日在粉專發文，向離世22年的前男友、知名作詞人楊明學說46歲生日快樂，「有些人離開了世界，卻從未離開我們的生命。」
遙祭楊明學46歲冥誕 許維恩：願天堂沒有病痛
今天是楊明學46歲冥誕，許維恩發文寫下：「每年的今天都會想起你，好久沒有跟你說生日快樂了，時間一直往前走，轉眼已經好多年了，但有些人真的不會因為時間而被遺忘，希望現在的你在另一個世界自由自在，謝謝你曾經用生命寫下那麼多動人的歌詞，也謝謝你帶給身邊每一個人的溫暖，願天堂沒有病痛，只有光、音樂與微笑。」
楊明學24歲罹癌病逝 許維恩痛失初戀男友崩潰
許維恩早年擔任婚紗模特兒，2003年因為演出天后王菲的歌曲〈旋木〉MV而踏入演藝圈，而楊明學就是該曲的作詞人，也和當時的女友許維恩一起參演該支MV。
無奈造化弄人，楊明學和許維恩交往的前一年，發現自己罹患罕見的泡狀軟組織腫瘤（或稱肌肉軟組織腫瘤），便從加拿大返台就醫，一直到2004年1月因為癌細胞侵犯到肺而離開人世，年僅24歲。當時許維恩才和楊明學在一起一年多，這段深刻的初戀讓她痛不欲生，花了非常長的時間才走出傷痛。
許維恩IG
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今天是楊明學46歲冥誕，許維恩發文寫下：「每年的今天都會想起你，好久沒有跟你說生日快樂了，時間一直往前走，轉眼已經好多年了，但有些人真的不會因為時間而被遺忘，希望現在的你在另一個世界自由自在，謝謝你曾經用生命寫下那麼多動人的歌詞，也謝謝你帶給身邊每一個人的溫暖，願天堂沒有病痛，只有光、音樂與微笑。」
楊明學24歲罹癌病逝 許維恩痛失初戀男友崩潰
許維恩早年擔任婚紗模特兒，2003年因為演出天后王菲的歌曲〈旋木〉MV而踏入演藝圈，而楊明學就是該曲的作詞人，也和當時的女友許維恩一起參演該支MV。
無奈造化弄人，楊明學和許維恩交往的前一年，發現自己罹患罕見的泡狀軟組織腫瘤（或稱肌肉軟組織腫瘤），便從加拿大返台就醫，一直到2004年1月因為癌細胞侵犯到肺而離開人世，年僅24歲。當時許維恩才和楊明學在一起一年多，這段深刻的初戀讓她痛不欲生，花了非常長的時間才走出傷痛。