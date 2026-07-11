作者：財訊雙週刊／楊喻斐、財訊新聞中心
根據《財訊》雙週刊報導，2026台灣創投暨私募投資年會今（7）日登場，鴻海科技集團董事長劉揚偉擔任主題演講嘉賓，竟然不藏私地分享了鴻海集團自身的投資經驗，甚至還坦承投了一堆，但投後管理卻做得不太好，更自曝了兩個失敗的投資案例，體認到投後管理的資本紀律重要性。
劉揚偉曾在美國矽谷及南加州多次創業。最早於1995年，他創立了個人電腦晶片IC設計公司ITE Tech。另外，他也創立了主機板品牌「Young Micro Systems」以及代工廠「Q-Run」，分別於1994年至2000年間經由鴻海創辦人郭台銘牽線，陸續併入鴻海集團體系，這也成為劉揚偉後來被延攬重返鴻海、接掌大位的關鍵種子。
因此，劉揚偉非常了解東西方創業環境與文化的差異，而矽谷和台灣最大的差別，不是在創業者，而是在創業環境。他說，「在矽谷，你說這件事從來沒有人做過，大家會覺得很有機會；但在台灣，很多人的第一個反應卻是『那是不是代表沒有市場、不可行？』。」甚至工程師也常擔心，如果花了兩、三年投入一項新技術最後失敗，不但累積不到可被市場認可的經驗，還可能影響未來升遷。
同樣的差異也反映在創投思維。美國創投看的是未來，看的是市場潛力；台灣創投往往先看過去賺了多少錢、是否已有獲利。像Amazon、Tesla在發展初期都曾長期虧損，但投資人相信的是未來，而不是眼前的財報。如果只用過去的績效判斷一家新創，很多改變世界的公司恐怕都不會出現。
鴻海如何挑選投資標的？
鴻海每年接觸超過三百件投資案，來源除了既有PE、VC外，也包括集團供應鏈、各事業群的CPO（Chief Product Officer）與技術專家，以及來自客戶未來需求的觀察。例如客戶若預期未來摺疊裝置、AI或新能源車將快速成長，鴻海便會提前尋找相關技術與團隊。
《財訊》採訪得知，挑選投資標的時，鴻海相當重視四件事：第一是創業者過去的實績；第二是團隊與執行力；第三是是否與集團策略具有綜效；第四則是投後是否有能力持續創造價值，而不是投資完成就放著不管。
成功最重要的不是技術，而是時機與團隊
多年投資下來，我們得到一個很深的體會：真正決定新創成敗的，不是產品，也不是技術，而是兩件事——第一是時機（Timing），第二是團隊（Team）。
許多新創最後成功時，賣的早已不是創業時的產品，而是經過市場驗證後不斷調整的新方向。如果團隊沒有執行力，再好的技術也很難走到最後。
劉揚偉觀察，新創通常都要跨越三道關卡。第一道是技術能不能做出來；第二道是如何把技術變成真正有人願意買的產品；第三道則是如何把產品變成一門生意。台灣有不少團隊技術很好，也能做出產品，但最後卻卡在商業化。做技術主要是了解「物」，做生意則是了解「人」，能否理解客戶需求、建立市場與銷售能力，往往才是真正決定成敗的關鍵。
投資不能只有成功，也要從失敗學習
《財訊》雙週刊指出，截至目前，鴻海直接投資33家新創，其中約20家已展現初步成果，成功率約6成；透過基金投資則累積近600家公司，成功率約5成。直接投資的成功率略高，也反映出鴻海在策略投資上的篩選能力。
成功案例中，鴻華先進雖然尚未獲利，但已成功完成從技術、產品到商業模式的驗證，因此鴻海仍視為成功投資；另一家IC設計公司（鴻揚半導體）則善用鴻海集團資源切入市場，目前已朝上市目標邁進。
但失敗的案例帶來的學習更重要。例如在泰國的一個投資合作項目，成功取得客戶支持，卻因市場時機改變，商業模式無法展開，最終未能成功；另一家公司切入智慧型手機市場的時間過晚，錯過產業黃金成長期，即使技術不差，仍難逃失敗命運。
這些經驗讓我們更加確認，市場時機往往比技術本身更重要。
專利的目的，不只是保護自己
很多人認為專利是為了保護智慧財產權，但他認為這只是手段，不是目的。
專利制度真正的精神，是鼓勵大家把知識分享出來，避免社會重複投入相同的研發。西方創業者有新想法時，第一件事通常是查閱專利資料，了解前人做過什麼，再思考如何創造新的價值；如果大家都把技術鎖在保險箱，只會讓更多人重複做一樣的事情，降低整個社會的創新效率。
投後管理，更需要資本紀律
根據《財訊》雙週刊報導，談到投後管理，劉揚偉也坦言鴻海集團做的沒有很好，而最大的體會就是「資本紀律」的重要性。過去有些投資案，因為已經投入許多資源，就抱持著「都做了就繼續做下去」的心態，即使十年、二十年沒有明顯成果，仍持續投入，這其實是不負責任的投後管理。
因此，鴻海集團近年建立明確的投後管理機制，原則上，一項新事業若3年內無法達成預定目標，就必須重新檢討，除非能提出非常具說服力的理由，否則不應無止境投入資源。投資不是一路加碼，而是要適時檢視成果、果斷調整方向，把資源配置到更有機會成功的地方。
AI時代，平台將比製造更重要
展望未來10年科技產業的發展，他認為最大兩個趨勢。
第一，是「主權AI」逐步從資料主權、AI資料中心，進一步發展到AI供應鏈在地化，各國都希望把關鍵供應鏈留在自己的國家。
第二，是AI將大幅提升生產力。未來人們工作的時間可能從每週五天變成四天，甚至三天，更多新的服務與生活型態也會因此誕生。
對鴻海而言，未來不能只做硬體製造，更希望成為一個平台型企業。硬體只是基礎，未來必須結合軟體、生態系與合作夥伴，建立能夠持續創造價值的平台，這才是下一個十年的競爭力。…（更多精彩內容，詳見《財訊》雙週刊）
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劉揚偉曾在美國矽谷及南加州多次創業。最早於1995年，他創立了個人電腦晶片IC設計公司ITE Tech。另外，他也創立了主機板品牌「Young Micro Systems」以及代工廠「Q-Run」，分別於1994年至2000年間經由鴻海創辦人郭台銘牽線，陸續併入鴻海集團體系，這也成為劉揚偉後來被延攬重返鴻海、接掌大位的關鍵種子。
因此，劉揚偉非常了解東西方創業環境與文化的差異，而矽谷和台灣最大的差別，不是在創業者，而是在創業環境。他說，「在矽谷，你說這件事從來沒有人做過，大家會覺得很有機會；但在台灣，很多人的第一個反應卻是『那是不是代表沒有市場、不可行？』。」甚至工程師也常擔心，如果花了兩、三年投入一項新技術最後失敗，不但累積不到可被市場認可的經驗，還可能影響未來升遷。
同樣的差異也反映在創投思維。美國創投看的是未來，看的是市場潛力；台灣創投往往先看過去賺了多少錢、是否已有獲利。像Amazon、Tesla在發展初期都曾長期虧損，但投資人相信的是未來，而不是眼前的財報。如果只用過去的績效判斷一家新創，很多改變世界的公司恐怕都不會出現。
鴻海如何挑選投資標的？
鴻海每年接觸超過三百件投資案，來源除了既有PE、VC外，也包括集團供應鏈、各事業群的CPO（Chief Product Officer）與技術專家，以及來自客戶未來需求的觀察。例如客戶若預期未來摺疊裝置、AI或新能源車將快速成長，鴻海便會提前尋找相關技術與團隊。
《財訊》採訪得知，挑選投資標的時，鴻海相當重視四件事：第一是創業者過去的實績；第二是團隊與執行力；第三是是否與集團策略具有綜效；第四則是投後是否有能力持續創造價值，而不是投資完成就放著不管。
成功最重要的不是技術，而是時機與團隊
多年投資下來，我們得到一個很深的體會：真正決定新創成敗的，不是產品，也不是技術，而是兩件事——第一是時機（Timing），第二是團隊（Team）。
許多新創最後成功時，賣的早已不是創業時的產品，而是經過市場驗證後不斷調整的新方向。如果團隊沒有執行力，再好的技術也很難走到最後。
劉揚偉觀察，新創通常都要跨越三道關卡。第一道是技術能不能做出來；第二道是如何把技術變成真正有人願意買的產品；第三道則是如何把產品變成一門生意。台灣有不少團隊技術很好，也能做出產品，但最後卻卡在商業化。做技術主要是了解「物」，做生意則是了解「人」，能否理解客戶需求、建立市場與銷售能力，往往才是真正決定成敗的關鍵。
投資不能只有成功，也要從失敗學習
《財訊》雙週刊指出，截至目前，鴻海直接投資33家新創，其中約20家已展現初步成果，成功率約6成；透過基金投資則累積近600家公司，成功率約5成。直接投資的成功率略高，也反映出鴻海在策略投資上的篩選能力。
成功案例中，鴻華先進雖然尚未獲利，但已成功完成從技術、產品到商業模式的驗證，因此鴻海仍視為成功投資；另一家IC設計公司（鴻揚半導體）則善用鴻海集團資源切入市場，目前已朝上市目標邁進。
但失敗的案例帶來的學習更重要。例如在泰國的一個投資合作項目，成功取得客戶支持，卻因市場時機改變，商業模式無法展開，最終未能成功；另一家公司切入智慧型手機市場的時間過晚，錯過產業黃金成長期，即使技術不差，仍難逃失敗命運。
這些經驗讓我們更加確認，市場時機往往比技術本身更重要。
專利的目的，不只是保護自己
很多人認為專利是為了保護智慧財產權，但他認為這只是手段，不是目的。
專利制度真正的精神，是鼓勵大家把知識分享出來，避免社會重複投入相同的研發。西方創業者有新想法時，第一件事通常是查閱專利資料，了解前人做過什麼，再思考如何創造新的價值；如果大家都把技術鎖在保險箱，只會讓更多人重複做一樣的事情，降低整個社會的創新效率。
投後管理，更需要資本紀律
根據《財訊》雙週刊報導，談到投後管理，劉揚偉也坦言鴻海集團做的沒有很好，而最大的體會就是「資本紀律」的重要性。過去有些投資案，因為已經投入許多資源，就抱持著「都做了就繼續做下去」的心態，即使十年、二十年沒有明顯成果，仍持續投入，這其實是不負責任的投後管理。
因此，鴻海集團近年建立明確的投後管理機制，原則上，一項新事業若3年內無法達成預定目標，就必須重新檢討，除非能提出非常具說服力的理由，否則不應無止境投入資源。投資不是一路加碼，而是要適時檢視成果、果斷調整方向，把資源配置到更有機會成功的地方。
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