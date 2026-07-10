我是廣告 請繼續往下閱讀

統一獅7：4味全龍

中華職棒今（9）日受到巴威颱風影響，新莊、桃園兩地賽事皆因停班停課而延賽，僅剩台南亞太統一獅、味全龍之戰，蘇智傑在第7局滿壘時敲出清壘長打，幫助獅子軍逆轉戰局，9局上味全雖展開反攻，但最終卻因林孝程跑壘被判定「故意妨礙守備」，追分秀變成再見雙殺，終場統一7：4取得勝利。⚾️7/10中職戰果：統一獅今日在台南亞太主場迎戰味全龍，3局下邱智呈從味全先發投手伍鐸手中敲出安打，並靠著劉俊緯處理王翾祐滾地球時暴傳上到三壘，陳傑憲適時安打打下統一首分。味全打線4局上開啟反攻，朱育賢因三壘失誤站上壘包，張政禹敲出帶有1分打點的二壘安打追平比數。第7棒王順和也敲安送回張政禹，味全將比數超前為2：1。第6局統一先發投手銳力獅退場，接替登板的鄭灝開局就連續投出2次保送，1出局後統一再度更換投手，但上場救火的鄭均仁同樣投出四壞保送，讓第9棒陳子豪在滿壘情況敲出帶有2分打點的一壘安打，味全龍取得4：1領先。不過味全牛棚同樣出現狀況，趙璟榮也以四壞球開局，接著被陳重羽敲出一壘安打後又對邱智呈投出保送。林子昱接替登板後被許哲晏用高飛犧牲打打下1分，並讓下一棒的陳傑憲保送上壘，被迫在滿壘局面對決「亞太王」蘇智傑。蘇智傑無愧「亞太王」稱號，敲出一支直擊全壘打牆的長打，一棒清壘貢獻3打點，接著朱迦恩也敲出帶有1分打點的安打，第8局再追加1分，統一6：4逆轉戰局。9局龍將沒有放棄反攻機會，1出局後劉俊緯敲出二壘安打站上得點圈，朱育賢選到四壞球保送，張政禹敲出一壘方向滾地球，並穿過一壘，但餅總林岳平隨即上場向裁判反應，在一壘的代跑林孝程碰到球，裁判主動審視後判定林孝程是「故意妨礙守備」，因此味全被被判定為雙殺，追分秀變成戲劇性的再見雙殺，終場統一7：4取得勝利。