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中華職棒今（10）日受到巴威颱風影響，僅亞太球場有比賽，統一7-ELEVEn獅靠著7局下的5分大局，以7：4擊退味全龍。此役在9局上出現小插曲，龍隊張政禹在一、二壘有跑者時敲出一壘滾地球，去打中一壘跑者林孝程，經裁判組重播檢視，判定林孝程故意伸腳製造妨礙守備，因此判定為雙殺，畫面一出，連球評黃恩賜都笑說，「世足賽看太多。」此役獅隊推出洋投銳力獅先發交手龍隊伍鐸，前6局龍隊取得4：1領先。7局下戰局風雲變色，獅隊把握龍隊換投的機會，單局敲出3安、3保送，打下5分大局逆轉比分，反倒取得6：4領先，8局下獅隊再添1分保險分，帶著7：4的領先優勢到第9局。9局上獅隊終結者鍾允華登板「關門」，一出局後被劉俊緯敲出二壘安打，隨後又保送朱育賢，讓龍隊攻佔一、二壘，龍隊一壘換上代跑林孝程。面對得點圈危機，鍾允華讓張政禹敲出一壘滾地球，球卻打到一壘跑者林孝程腳上，並一路滾到右外野，龍隊也藉機追回1分，持續攻佔一、三壘。不過裁判組後續確認，球打在林孝程腳上，宣布得分不算，且經過電視輔助判決，三壘審蔡豐澤透過麥克風宣判，「因林孝程故意妨礙守備，所以判定雙殺成立。」獅隊最終靠著這次「再見雙殺」，以7：4擊退龍隊。根據棒球規則6.01「妨礙守備、妨礙跑壘與捕手碰撞」條文所述，依裁判員之判斷，跑壘員明顯地為阻礙野手進行雙殺， 故意且刻意觸及擊出球或妨礙正進行處理擊出球之野手時 ，成為比賽停止球。應宣判跑壘員因妨礙出局，並判擊球跑壘員因其隊友之妨礙行為而出局，在此情況下跑壘員不得進壘與得分。