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▲中信兄弟啦啦隊Passion Sisters率先登場，為 PROJECT：THE 3揭開序幕。（圖／主辦單位提供）

▲玖壹壹登上PROJECT：THE 3舞台壓軸開唱，以極具感染力的現場演出點燃臺中。（圖／主辦單位提供）

「PROJECT：THE 3」國際 3x3 籃球邀請賽於臺中市政府場域登場，集結來自臺灣、香港與日本的 3x3 球隊同場競技。從白天的高強度對抗、Passion Sisters 現場應援，到晚間玖壹壹壓軸開唱，「PROJECT：THE 3」將一場籃球賽事推展成結合運動、音樂與城市文化的全新賽事體驗。本次賽事以「8 支隊伍，1 座舞台」作為核心概念，集結臺灣、香港與日本三地 3x3 籃球隊伍，在臺中展開一日限定的城市對抗。從分組賽到決賽舞台，PROJECT：THE 3 展現了 3x3 籃球最直接、最濃縮，也最具觀賞張力的一面。沒有冗長等待，沒有過度鋪陳，每一次持球、切入、碰撞與投籃，都在有限時間內被放大成現場觀眾能立即感受到的節奏。香港隊伍長期參與 FIBA 3x3 體系賽事，具備穩定的國際賽經驗與對抗強度；日本隊伍則帶來兼具技巧、節奏與表演性的籃球風格，讓賽事不只停留在競技層面，也展現亞洲街頭籃球文化的多元面貌。地主臺灣隊伍則以在地能量迎戰國際勁旅，透過高強度實戰交鋒累積經驗，也讓臺中觀眾能在城市中心近距離感受國際級 3x3 籃球的速度與張力。而真正讓 PROJECT：THE 3 與一般運動賽事拉開距離的，是它不只處理「比賽」，更處理「現場」；不只聚焦勝負，也讓 3x3 賽事在競技之外，擁有更完整的娛樂層次、文化語境與城市記憶點。活動當日，中信兄弟啦啦隊 Passion Sisters 率先登場，為 PROJECT：THE 3 揭開序幕。從場邊互動到賽事應援，她們將職業運動中的應援文化帶進 3x3 籃球現場，讓觀眾不只是看球，更進入一種被聲浪、節奏與視覺記憶包圍的賽事氛圍。晚間，玖壹壹登上 PROJECT：THE 3 舞台壓軸開唱，以極具感染力的現場演出點燃臺中。熟悉的節奏、人群的回應與城市空間的開放感，讓賽事現場從籃球場延伸成一場城市音樂派對，也讓 PROJECT：THE 3 不只是運動賽事，而是一場結合籃球、音樂、應援與群眾情緒的城市集結。除了場上賽事與舞台演出，現場也規劃特色市集、餐飲美食、文創商品與運動周邊，讓觀眾能在觀賽之外，同步完成休憩、消費與社交體驗。與傳統運動賽事不同，PROJECT：THE 3 將賽事視覺、球衣設計、隊伍識別、限定商品、現場指引、音樂演出、應援文化、市集體驗與社群傳播整合成一套完整系統。從主視覺到球場氛圍，從賽事內容到現場節奏，PROJECT：THE 3 嘗試建立的不只是一場比賽，而是一個能被觀看、被穿著、被拍攝、被分享，也能被持續延伸的城市運動品牌。PROJECT：THE 3 的成立，來自主辦單位臺中市政府運動局、臺中市三對三籃球運動文化教育推廣協會，以及協辦單位臺中黑色閃電、各大在地合作品牌、球隊、演出嘉賓、應援團隊、工作人員與觀眾共同堆疊出的現場能量。從球場上的每一次對抗，到 Passion Sisters 帶起的場邊應援，再到玖壹壹開唱時的人群聲浪，這場賽事留下的，不只是比分與結果，更是城市如何重新理解運動，年輕世代如何參與在地盛事，以及籃球文化如何被轉化為一種新的生活語言。