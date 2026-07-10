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苗栗、新竹狂風暴雨襲來！民眾嚇壞：天佑台灣

▲苗栗白沙屯一帶率先出現猛烈降雨，有民眾形容現場「雨跟用倒的一樣」，畫面中可見大雨傾瀉而下，令人擔心後續災情。（圖／翻攝自臉書粉專「苗栗大小事」）

▲▼新竹不少網友分享雨勢猛烈、道路能見度降低等情況。（圖／翻攝自Threads@daniel2chang、@chachuuuu__）

風雨最劇烈時刻！北部、東北部及山區明慎防豪大雨

▲巴威颱風路徑，預估將從北部近海通過，颱風暴風圈預估周六清晨，會接觸台灣本島陸地。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

巴威外圍環流開始影響台灣，各地晚間陸續出現明顯風雨，苗栗、新竹率先傳出暴雨災情跡象，不少網友分享雨勢猛烈、道路能見度降低等情況。氣象署提醒，11日是降雨最顯著時段，西半部平地也將加入降雨行列，其中北部、東北部與中南部山區累積雨量偏大，須防豪雨及大豪雨；花東平地雖屬背風面，但仍有焚風機率，民眾應持續留意最新天氣資訊並做好防颱準備。一名網友晚間9時30分在臉書粉專「苗栗大小事」分享現場情況，表示白沙屯大雨滂沱相當驚人，「雨跟用倒的一樣」，短時間內降下大量雨水，讓當地民眾提高警戒，也希望颱風不要帶來重大災害，「希望不要造成災難，天佑台灣。」除了苗栗外，新竹地區晚間同樣風雨交加。有民眾到Costco購物，離開賣場時發現外頭已是狂風暴雨，強風吹得樹葉全往同一方向傾倒；也有人特地提前下班想避開風雨，沒想到仍被暴雨淋得全身濕透，途中甚至遇到積淹水，只能無奈表示：「一下班就直接淋濕！真是謝囉！」對此，網友們紛紛嚇喊，「新竹本來就風城了，再颱風⋯威力拉滿」、「完全看不到路，雨像用倒的一樣」、「我也新竹⋯剛剛想說趁沒雨騎車到100公尺全家買個飲料走出來直接傻眼」、「今天都是瞬間下爆雨，大概下10分鐘，然後完全沒雨，之後過了沒多久又下爆雨，無限循環」。中央氣象署預報中心技正謝佩芸表示，今晚起台中以北及東北部降雨逐漸增加，西半部及中南部也會有短暫陣雨；11日整體降雨範圍將持續擴大，西半部平地也會陸續出現降雨。受到颱風環流配合地形作用影響，北部地區、東北部及中南部山區降雨將更加持續，累積雨量明顯增加，可能出現豪雨甚至大豪雨等級降雨。至於花東地區因位於背風面，降雨主要集中在中央山脈稜線，平地雨勢相對較少；金門及花東則須留意11日可能出現焚風現象。11日下午颱風逐步通過北部後，北台灣降雨仍相當明顯，南部平地降雨有機會逐漸趨緩，但山區仍會持續降雨；另外，馬祖也將隨著颱風靠近，風雨影響愈發顯著。