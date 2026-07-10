巴威持續逼近台灣，外圍環流帶來強勁陣風，今（10）日新北三重有民眾深夜目擊，台北富邦銀行正義分行外牆招牌，疑似不敵強風被吹落，超巨大招牌直接橫躺在馬路上，畫面相當驚悚，也讓路人嚇得直喊「沒事待在家最安全！」對此，新北市政府警察局三重分局緊急回應，第一時間已派遣警力趕赴現場處理。現場確認無人員受傷，亦未波及其他車輛。
巴威暴風圈將觸陸！新北富邦銀行招牌「直接被吹落」畫面曝
巴威颱風暴風圈將於今日深夜接觸陸地，深夜有民眾直擊，發現位於新北三重區正義北路的台北富邦銀行正義分行，其外牆招牌似乎被強風給吹倒，整塊招牌直接硬生生掉落在道路上，讓目擊民眾嚇得直喊「沒事待在家最安全！」
對此，新北市政府警察局三重分局緊急回應，表示今（10）日晚間於三重區正義北路發生的招牌掉落事故，三重分局獲報後第一時間已派遣警力趕赴現場處理。現場確認無人員受傷，亦未波及其他車輛，員警已在現場執行交通疏導，維護用路安全。
消防同仁及業者已抵達現場進行障礙清除作業，道路預計將於短時間內恢復暢通。三重分局提醒用路人，行經該路段請配合現場執勤員警指揮，並注意自身安全。謝謝大家的關心，我們會持續關注現場排除進度。
巴威颱風今晚至明天最接近！周日遠離還是有雨
氣象署表示，巴威颱風將於今晚至明（11）日週六最接近，各地風雨明顯轉強，尤其中部以北、宜蘭地區風雨最為明顯，北部地區、中部和宜蘭山區甚至有豪雨等級以上的降雨發生，其他地區也有強風、大雨，尤其沿海空曠地區風強、山區局部豪雨。
周日（12日）颱風雖然逐漸遠離，但馬祖清晨風雨仍強、台灣澎金風雨緩，馬祖的風雨預計會延續到週日清晨，上午起逐漸緩和，其他地區雖然還是有短暫陣雨，但風雨趨緩，可是沿海空曠地區仍有較強陣風。
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巴威颱風暴風圈將於今日深夜接觸陸地，深夜有民眾直擊，發現位於新北三重區正義北路的台北富邦銀行正義分行，其外牆招牌似乎被強風給吹倒，整塊招牌直接硬生生掉落在道路上，讓目擊民眾嚇得直喊「沒事待在家最安全！」
消防同仁及業者已抵達現場進行障礙清除作業，道路預計將於短時間內恢復暢通。三重分局提醒用路人，行經該路段請配合現場執勤員警指揮，並注意自身安全。謝謝大家的關心，我們會持續關注現場排除進度。
氣象署表示，巴威颱風將於今晚至明（11）日週六最接近，各地風雨明顯轉強，尤其中部以北、宜蘭地區風雨最為明顯，北部地區、中部和宜蘭山區甚至有豪雨等級以上的降雨發生，其他地區也有強風、大雨，尤其沿海空曠地區風強、山區局部豪雨。
周日（12日）颱風雖然逐漸遠離，但馬祖清晨風雨仍強、台灣澎金風雨緩，馬祖的風雨預計會延續到週日清晨，上午起逐漸緩和，其他地區雖然還是有短暫陣雨，但風雨趨緩，可是沿海空曠地區仍有較強陣風。
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