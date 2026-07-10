我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣在宏觀經濟上展現了絕佳的穩定度

彭博榮譽總編輯溫克勒（Matthew A. Winkler）近日撰文盛讚台灣，正以舉世驚艷的經濟爆發力震撼全球。根據彭博社最新數據與分析，台灣2025年國內生產毛額（GDP）成長率高達8.8％，今年更預估將可衝上9.5％，成長速度是全球平均水準的三倍以上，更推升台灣股市一躍成為全球第五大市場。溫克勒在專欄文章中指出，全球主流媒體的國際地緣政治敘事中，台灣往往被描繪成兵凶戰危的脆弱島嶼，而忽略了台灣在經濟方面的成就。美國總統川普也曾以「交易型」的思維，公開質疑保護台灣的必要性。然而，全球科技業、甚至是美中兩國的國安命脈，如今都必須仰賴台灣所生產的晶片。今年截至5月，台灣對美出口額累計達到1161億美元，首度超越中國的1042億美元，成為美國第3大進口來源，僅次於墨西哥與加拿大。溫克勒接著列舉台灣在總體經濟面的出色表現：貨幣與通膨。新台幣與新加坡元並列為全球最穩定的貨幣，且台灣正處於2008年以來最低、波動最小的通膨環境。資產與薪資。薪資上漲加上低通膨，帶動實質薪資創新高，房地產與債券市場雙雙繁榮，其債券殖利率可與瑞士爭奪全球最低（代表風險極低）的寶座。在台灣證券交易所高達1060家上市公司中，半導體與科技硬體企業的市值佔比已從2015年的45％，一路飆升至今年的78％。ING集團大中華區首席經濟學家宋林（Lynn Song）指出，今年4月台灣銷往美國的半導體金額較去年同期激增41％，緊隨3月份46％的暴速增長，印證了台灣對美國的經貿聯結正呈現前所未有的倍速擴張。台灣在10奈米與14奈米以下先進製程具有壟斷性的量產優勢，這些晶片是智慧型手機、、雲端運算、電動車、自動駕駛、國安軍工業以及AI熱潮的「大腦」。就連在軍事與製造業上不斷威脅台灣的中國，其自身的科技與軍工供應鏈，在歷經數十年的經濟融合後，也陷入了對台灣半導體管理經驗的「永久性依賴」。彭博供應鏈分析（Bloomberg Supply Chain Analysis）更揭露了美國矽谷科技巨頭對台灣依賴的驚人比例，輝達（Nvidia） 有63％的總生產成本付給了台灣供應商。博通（Broadcom）與超微（AMD）以及高通（Qualcomm），均有約三分之一的生產成本牢牢鎖定在台灣製造商。除了台積電外，台灣半導體群雄亦在全球資本市場掀起狂潮。溫克勒最後結論，16世紀那些驚嘆於台灣自然之美的葡萄牙水手，或許無法想像這座島嶼在500年後會演變成牽動全球命脈的經濟巨擘。如果他們能預見今日台灣的景象，當時或許就不僅僅是讚嘆美麗的「福爾摩沙（Formosa）」，而會選擇另一個象徵富庶與昌盛的葡萄牙文「Prosperidade（繁榮之島）」來形容台灣。