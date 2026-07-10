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台東縣僅蘭嶼鄉、綠島停課

沒停班課遭轟 民眾反應兩極

中颱巴威移動速度加快，暴風圈即將進入北部、東部近海，全台不少縣市都已經宣布明（10）日停班課，本島只有台東縣正常上班上課、離島金門縣正常上班上課。但消息一出，台東縣長饒慶鈴的臉書湧入大批市民留言痛批，「你的意思是台東離綠島很遠嗎」、「台東膽識過人耶，我們屏東都宣布停班課了」、「不可能早上6:00看到風雨才又臨時決定停班停課」。饒慶鈴下午三點進駐颱風應變中心並召開第一次工作會報，表示雖然颱風似乎與台東有些距離，不過，由於它的外圍環流非常寬廣，山區恐有豪雨等級降雨，以及風勢及長浪，防颱工作不可鬆懈，應做好因應防範措施，尤其特別留意弱勢族群及易成孤島地區或部落，必須盡早做因應準備。事後，饒慶鈴也在臉書發文呼籲，因為受到巴威颱風影響，今晚綠島、蘭嶼可能出現12級以上陣風，且沿海浪高持續發布巨浪警告，請鄉親千萬不要進入海邊及水域管制區。因此，晚上八點，饒慶鈴宣布蘭嶼鄉、綠島11日停止上班上課，但其他區域仍正常上班上課。台東縣成了本島唯一11日未放颱風假的縣市，引發發在地民眾強烈不滿，短短3個小時，留言數就破300則，不只有人留言「咕嚕咕嚕」，還有人表示「他媽有種活動都不要停啊！」、「要上班是要怎麼減少外出啦」、「不把我們老百姓的命當命看嗎」、「屏東都放了」。不過也有民眾持不同看法直呼「沒達到標準放什麼假」、「風力跟降雨只有綠島蘭嶼風力達到標準」、「颱風逆時針，水都被西部擋掉了，就背風剩焚風，是要放什麼？」、「支持縣長按科學數據施政」。