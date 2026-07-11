我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國賓影城預防性關閉線上訂票，營業時間視風雨調整。（圖／翻攝自國賓影城官網）

7月11日巴威颱風停班停課，颱風天電影院會開嗎？威秀影城宣布，所有據點「場次將預防性關閉」，將視風雨狀況評估於早上公布營業時間異動，《NOWNEWS》整理全台電影院營業異動，包括威秀、國賓、秀泰、in89一文速看。7月11日巴威颱風全台已達停班停課標準，威秀影城所有據點「場次將預防性關閉」，將視風雨狀況評估，於上午8點公告是否正常營業。如已於威秀官網或官方APP訂購上述地區之威秀影城7月11日場次者，若欲退票皆免收手續費，請於場次時間前2小時自行於線上辦理退費。尚未公布，預防性關閉7月11日線上訂票關閉國賓大戲院、長春國賓影城、林口國賓影城、新莊國賓影城、淡水國賓影城、八德國賓影城、義大國賓影城、SKM國賓影城、屏東國賓影城關閉線上訂票。各影城是否正常營業及實際營業時間，將依所在地風雨狀況及所屬商場營業安排滾動調整。最新營運資訊將持續更新於國賓影城官方粉絲專頁，敬請密切留意相關公告，並於出發前再次確認。台北獅子林新光影城全天暫停營業；台北天母、桃園青埔、台中中港、台南西門早上8點視實際風雨狀況，於粉絲團公告是否暫停營業。7月11日網路訂位暫時關閉。巴威颱風來襲，為確保顧客及員工安全，美麗華影城將於7月11日暫停營業桃園站前in89、高雄駁二in89 7月11日暫停營業；台中豐原in89 7月11日視風雨狀況滾動式調整