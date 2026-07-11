巴威颱風持續影響台灣，今（11）日除了本島除了台東，全部縣市皆停止上班上課，氣象署也提醒今天會是風雨影響最明顯的一天。想待在家中叫外送的民眾要注意了，Uber Eats、foodpanda配合政府公告，在停班停課地區暫停外送服務，不過，外帶自取功能仍可派上用場，除了能快速查看附近哪些餐廳有營業，搭配平台優惠後，價格還可能比直接到門市購買便宜。
foodpanda 7/11 停班停課點不到外送
foodpanda表示，受到颱風影響，台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣宣布停班停課。
為保障外送夥伴上線及行車安全，foodpanda將配合政府指示，於停班停課時段暫停相關地區的外送服務，並自7月11日凌晨0時停止外送，平台會提前30分鐘關閉，後續恢復時間將依地方政府停班停課公告、颱風動態及道路狀況調整，消費者仍應以foodpanda App當下顯示為準。
Uber Eats外送員停班課期間保持離線
Uber Eats同樣表示，平台將配合行政院人事行政總處及各地方政府依法發布的停班停課公告，暫停相關地區的營運與外送服務。Uber Eats提醒外送合作夥伴，在停班停課期間應保持離線，等待平台發出恢復營運通知後，再重新上線接單。
颱風天哪些店有開？切換「自取」直接查
想知道停班停課餐廳還有沒有營業，民眾可開啟foodpanda或Uber Eats App，將服務方式從「外送」切換成「自取」，查看住家附近目前仍開放平台接單的店家。
若店家出現在自取頁面，餐點仍能加入購物車、選擇取餐時間並進入結帳頁面，通常代表店家當下仍有營業；若顯示「暫停營業」、「目前無法訂購」，或完全搜尋不到店家，則可能是店家休息或臨時關閉平台接單。
foodpanda自取疊加優惠 線上點比現場還便宜
外帶自取除了能查看店家是否營業，也可能比現場購買便宜。像是《NOWnews今日新聞》實際查看CoCo都可，透過foodpanda下單自取，疊加優惠後，價格甚至比自己去現場買還要便宜。實際用熱賣的百香雙響炮試算，foodpanda平台標價每杯85元，指定門市自取先享8折，單杯降至68元，訂單滿100元還能再套用帳號內的85折優惠。
將4杯百香雙響炮放入購物車，經兩段折扣後實付253元，平均每杯約63.3元；對照門市每杯70元，直接購買4杯共280元，透過foodpanda自取整筆可省27元，平均每杯便宜約6.8元。
不過，不同帳號收到的優惠券、最低消費及適用店家可能不同，買一送一或已折扣商品也不一定能再疊加優惠，仍應以購物車最後顯示的金額為準。
Uber Eats自取滿179元7折 最高折60元
Uber Eats在7月也推出外帶自取優惠，Uber One會員於指定店家自取消費滿179元，輸入優惠序號「七月要外帶」，可享7折優惠，單筆最高折抵60元，每個帳戶最多使用5次，活動至7月31日止。但優惠不適用已折扣及買一送一商品，也不能與其他優惠序號合併使用。
最後還是要提醒，颱風期間應避免在風雨最強時段外出，若遇道路積淹水、強風或招牌、路樹掉落風險，仍應以自身安全為優先。
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foodpanda表示，受到颱風影響，台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣宣布停班停課。
為保障外送夥伴上線及行車安全，foodpanda將配合政府指示，於停班停課時段暫停相關地區的外送服務，並自7月11日凌晨0時停止外送，平台會提前30分鐘關閉，後續恢復時間將依地方政府停班停課公告、颱風動態及道路狀況調整，消費者仍應以foodpanda App當下顯示為準。
Uber Eats同樣表示，平台將配合行政院人事行政總處及各地方政府依法發布的停班停課公告，暫停相關地區的營運與外送服務。Uber Eats提醒外送合作夥伴，在停班停課期間應保持離線，等待平台發出恢復營運通知後，再重新上線接單。
颱風天哪些店有開？切換「自取」直接查
想知道停班停課餐廳還有沒有營業，民眾可開啟foodpanda或Uber Eats App，將服務方式從「外送」切換成「自取」，查看住家附近目前仍開放平台接單的店家。
若店家出現在自取頁面，餐點仍能加入購物車、選擇取餐時間並進入結帳頁面，通常代表店家當下仍有營業；若顯示「暫停營業」、「目前無法訂購」，或完全搜尋不到店家，則可能是店家休息或臨時關閉平台接單。
外帶自取除了能查看店家是否營業，也可能比現場購買便宜。像是《NOWnews今日新聞》實際查看CoCo都可，透過foodpanda下單自取，疊加優惠後，價格甚至比自己去現場買還要便宜。實際用熱賣的百香雙響炮試算，foodpanda平台標價每杯85元，指定門市自取先享8折，單杯降至68元，訂單滿100元還能再套用帳號內的85折優惠。
將4杯百香雙響炮放入購物車，經兩段折扣後實付253元，平均每杯約63.3元；對照門市每杯70元，直接購買4杯共280元，透過foodpanda自取整筆可省27元，平均每杯便宜約6.8元。
不過，不同帳號收到的優惠券、最低消費及適用店家可能不同，買一送一或已折扣商品也不一定能再疊加優惠，仍應以購物車最後顯示的金額為準。
Uber Eats在7月也推出外帶自取優惠，Uber One會員於指定店家自取消費滿179元，輸入優惠序號「七月要外帶」，可享7折優惠，單筆最高折抵60元，每個帳戶最多使用5次，活動至7月31日止。但優惠不適用已折扣及買一送一商品，也不能與其他優惠序號合併使用。
最後還是要提醒，颱風期間應避免在風雨最強時段外出，若遇道路積淹水、強風或招牌、路樹掉落風險，仍應以自身安全為優先。
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