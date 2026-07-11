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▲2026年世界盃8強淘汰賽正式開踢，7月12日凌晨5點由挪威交手英格蘭。（圖／翻攝自FIFA官網）

2026世界盃7/12 挪威VS英格蘭基本資訊

📍2026世界盃16強淘汰賽賽事結果

場次 日期 時間 對戰組合 1 7月5日 凌晨1點 加拿大 0:3 摩洛哥 2 7月5日 凌晨5點 巴拉圭 0:1 法國 3 7月6日 凌晨4點 巴西 1:2 挪威 4 7月6日 上午8點 墨西哥 2:3 英格蘭 5 7月7日 凌晨3點 葡萄牙 0:1 西班牙 6 7月7日 上午8點 美國 1:4 比利時 7 7月8日 凌晨12點 阿根廷 3:2 埃及 8 7月8日 凌晨4點 瑞士 0（4）:（3）0 哥倫比亞

📍挪威VS英格蘭戰力分析

📍挪威VS英格蘭關鍵看點

📍挪威VS英格蘭戰術分析

📍挪威VS英格蘭傷兵名單與預測先發

挪威預測先發（4-3-3）：

位置 姓名 英文姓名 門將 尼蘭德 Orjan Haskjold Nyland 後衛 雷爾森 Julian Ryerson 後衛 阿熱 Kristoffer Vassbakk Ajer 後衛 海格姆 Torbjorn Heggem 後衛 沃爾夫 David Moller Wolfe 中場 伯格 Patrick Berg 中場 貝爾格 Sander Berge 中場 厄德高 Martin Odegaard 中場 努薩 Antonio Nusa 前鋒 哈蘭德 Erling Haaland 前鋒 索爾洛特 Alexander Sorloth

⚽英格蘭預測先發（4-2-3-1）：

位置 姓名 英文姓名 門將 皮克福德 Jordan Pickford 後衛 斯賓塞 Djed Spence 後衛 孔薩 Ezri Konsa 後衛 斯通斯 John Stones 後衛 奧賴利 Nico O’Reilly 中場 賴斯 Declan Rice 中場 安德森 Elliot Anderson 中場 薩卡 Bukayo Saka 前鋒 貝林漢姆 Jude Bellingham 前鋒 戈登 Anthony Gordon 前鋒 凱恩 Harry Kane

📍挪威VS英格蘭近期狀態

📍2026世界盃挪威國家隊球員名單

📍2026世界盃英格蘭國家隊球員名單

📍2026世界盃8強淘汰賽賽程表

場次 日期 時間 對戰組合 1 7月10日 凌晨4點 法國 2：0 摩洛哥 2 7月11日 凌晨3點 西班牙 2：1 比利時 3 7月12日 凌晨5點 挪威 VS 英格蘭 4 7月12日 上午9點 阿根廷 VS 瑞士

📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直

▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）7月12日8強淘汰賽，由「維京軍團」挪威交手「三獅軍團」英格蘭。挪威前役靠著哈蘭德（Erling Haaland）2顆進球，隊史首度闖入8強賽，哈蘭德目前在5場比賽中狂轟7球，正與姆巴佩（Kylian Mbappe）及梅西（Lionel Messi）激烈爭奪金靴獎。英格蘭前役克服絕對客場劣勢，以3：2淘汰地主墨西哥，持續朝相隔60年的球隊邁進。挪威VS英格蘭（世界盃8強淘汰賽）2026年7月12日 凌晨5點（台灣時間）硬石體育場（邁阿密）蒂爾潘（Clément Turpin，法國）挪威在16強擊敗巴西後沒有任何傷兵隱憂。雷爾森（Julian Ryerson）在小組賽期間曾帶著大腿傷勢，但他如今重返先發右後衛位置，對球隊的防守結構是極大的補強。哈蘭德在過去5場大賽中的參與率不言而喻，攻入7球，承擔了挪威超過一半的總火力輸出。而且他在決定淘汰賽勝負的關鍵時刻，顯得越來越銳利，而不僅僅只是在輕鬆的比賽中進球。他在對陣巴西時，於第79分鐘的頭槌是來自謝爾德魯普（Andreas Schjelderup）的傳中，那是一個直接送進禁區的簡單傳球，而巴西的中後衛未能對他進行有效看管。他在第90分鐘的絕殺則是另一種實力的宣告，他在內切接球後，晃過一名防守球員，隨後在禁區外將球如箭般射入球門下角。英格蘭很清楚這2種威脅都在蓄勢待發，但「提早知情」對曾面對過挪威的5支球隊來說，並沒有起到任何實質幫助。厄德高（Martin Odegaard）在中場區域的創造力，是哈蘭德所有進攻產出背後的發動機。在許多中立球迷因為哈蘭德吸走所有目光而忽略的角落，厄德高悄悄成為了本屆世界盃表現最好的球員之一。昆薩（Jarell Quansah）因紅牌遭到停賽，詹姆斯（Reece James）和格伊（Marc Guéhi）因大腿後側肌群問題而出賽成疑，隨著這2位右後衛的潛在人選都無法百分之百保證上場，斯賓塞（Djed Spence）將重回本次世界盃中英格蘭最常暴露弱點的位置。亨德森（Jordan Henderson）在慶祝時手腕受傷，已確定退出剩餘的競爭。賴斯（Declan Rice）正在與疾病鬥爭，但應該可以趕上。貝林漢姆（Jude Bellingham）在對陣墨西哥時踢滿了90分鐘，沒有出現任何明顯的體能問題，他在上半場3分鐘內梅開二度的精采發揮。皮克福德（Jordan Pickford）在對陣墨西哥時，追平了希爾頓（Peter Shilton）保持的17場世界盃英格蘭隊史出場紀錄，他持續在緊要關頭成為勝負的關鍵，他在最後幾分鐘飛身用右手撲出希門尼斯（Raul Jimenez）頭槌的驚天一救，是本屆世界盃最具代表性的撲救之一。戈登（Anthony Gordon）在對陣墨西哥時擠掉拉什福德（Marcus Rashford）獲得先發，此役應該會繼續保留位置。對總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）來說，關鍵在於斯賓塞在右後衛位置的防守參與，是否會改變薩卡（Bukayo Saka）向前推進的方式，以及這是否會創造出如同挪威對陣巴西時得以自由進攻的相同左路通道破綻。：孔薩（Ezri Konsa）與格伊是英格蘭本屆大賽表現最好的防守搭檔，但兩人都還沒有在本次比賽中面對過處於哈蘭德這種頂尖狀態的前鋒。他們如何管理哈蘭德面對傳中球時的空中威脅，特別是來自雷爾森那一側的傳中與索爾洛特（Alexander Sorloth）的策應，以及他們能否阻止哈蘭德在接收到厄德高直塞球時輕鬆完成半轉身突破，將是決定英格蘭這場8強賽勝負的核心關鍵。：貝林漢姆對陣墨西哥時的2顆進球，都源於他在對方防線反應過來前，從中央中場位置神不知鬼不覺插進禁區的能力。貝爾格（Sander Berge）與伯格（Patrick Berg）在組織嚴密時，具有足夠的紀律去限制這種跑動；但當貝林漢姆在進攻三區全速衝刺且時機拿捏精準時，他幾乎是不可阻擋的。加上賴斯與安德森（Elliot Anderson）組成的英格蘭雙防守中場，給予了他後插上的特許權，而非只能留在原地接球。總教練索爾巴肯（Stale Solbakken）帶領的挪威在防守時會維持緊湊的中線，並仰賴在中場三分之一區域贏下第二落點球，隨後在中央、中後衛之間的通道或防線身後尋找哈蘭德。在對陣巴西時，這個體系運作得非常成功，因為它阻斷了對手提早傳中的空間，將巴西的進攻疏導至門將尼蘭德（Orjan Haskjold Nyland）可以輕鬆處理的區域，接著透過厄德高的致命直塞球執行精準的防守反擊。英格蘭的踢法與巴西不同，但挪威轉換進攻所需的原則是一樣的，在中場斷球，並在對手防線重組前找到前插的身後跑動者。英格蘭則希望透過賴斯和安德森來控制球權，釋放中路的貝林漢姆讓他擁有後插上的自由度，並利用薩卡與戈登的速度拉開挪威4後衛的防守寬度，最後讓凱恩去剝削中央留下的空間。最關鍵的變數是斯賓塞在右後衛的存在，會對英格蘭進攻寬度帶來什麼影響。對陣墨西哥時，昆薩在該側展現了極具侵略性的前插，成功拉開了對方的防守陣型，而這正是貝林漢姆在攻入兩球時得以跑動切入的空間。斯賓塞所能提供的前插威脅較少，這可能會將英格蘭的進攻寬度全部導向薩卡那一側，進而讓挪威的防守配置變得更容易預測與防範。更深層的問題在於，英格蘭在阿茲特克體育場展現出的防守，是否能完美複製到硬石體育場。在那樣的氛圍、高溫以及如此敵對的群眾面前以10人咬牙死守，這種表現傳達出的是一支球隊的心理素質，而不僅僅是他們的體能。在面對哈蘭德時，他們需要將這份心理素質發揮到極致。手握7顆進球的哈蘭德是目前大賽中留下來最具危險性的個人進攻武器，且在詹姆斯若持續缺陣的情況下，英格蘭必須用斯賓塞去防守的右後衛位置，成了他們現階段最容易被利用的防線破綻。這場比賽在正規90分鐘內將會非常膠著，任何一方將比賽拖入延長賽都不會令人感到意外。哈蘭德肯定會迎來屬於他的得分機會，但英格蘭強大的防守以及貝林漢姆與凱恩的球星水準，應足以讓他們在延長賽局面打開後成功突圍晉級。禁賽：無傷勢疑慮：無禁賽：昆薩（Jarell Quansah，紅牌）傷勢疑慮：亨德森（Jordan Henderson，報銷）、格伊（Marc Guéhi，出賽成疑）、詹姆斯（Reece James，出賽成疑）、賴斯（Declan Rice，出賽成疑）在16強賽中擊敗了強敵巴西，取得了挪威歷史上最偉大的一場國際賽勝利，並隊史首次殺進8強。擊敗世界前5的隊伍，對挪威人來說是巨大的成功，如果他們想在這裡更進一步，就必須複製這項壯舉。然而，挪威過去在世界盃與歐洲球隊交手過6次，戰績為0勝（2和4負），這暗示了接下來將是一場硬仗。這項紀錄包含了在本屆大賽中以1：4輸給法國，但他們在過去21場國際賽中拿下了6勝（3和2負），這應該能讓他們相信自己有能力在這裡打破魔咒。英格蘭在克服了人數劣勢、高海拔、阿茲特克體育場以及墨西哥隊的重重考驗後，最終在一場驚心動魄的16強賽中以3：2獲勝，連續5屆大賽挺進8強。不過，英格蘭沒有本錢掉以輕心，因為他們在世界盃淘汰賽面對歐洲球隊時，過去6場輸掉了5場，最近一次就發生在上屆的相同階段（8強賽）不敵法國。儘管存在著歷史魔咒的陰霾，但英格蘭在過去7場比賽中拿下6勝1和，這有助於凝聚「三獅軍團」在最完美時刻漸入佳境的信念，他們終結對國際大賽冠軍長達60年等待的征途，正在持續凝聚前進的動能。雙方自2014年以來就未曾再度碰頭。英格蘭在過去12次正面交鋒中，佔據主導地位（7勝3和2負），並正在尋求對陣挪威的連續第5場不失球。兩軍從未在世界盃會內賽賽場上碰頭，1993年世界盃資格賽，挪威以2：0擊敗英格蘭，這場結果實際上提前宣告了英格蘭無緣1994年世界盃。除了該場比賽外，英格蘭在兩國的大多數友誼賽中贏得了勝利。▪️尼蘭德（Orjan Haskjold Nyland）、塞爾維克（Egil Selvik）、唐維克（Sander Tangvik）▪️阿熱（Kristoffer Vassbakk Ajer）、比約肯（Fredrik Bjorkan）、法爾克納（Henrik Falchener）、朗加斯（Sondre Langas）、海格姆（Torbjorn Heggem）、佩德森（Marcus Holmgren Pedersen）、雷爾森（Julian Ryerson）、沃爾夫（David Moller Wolfe）、奧斯蒂高（Leo Ostigard）▪️阿斯加德（Thelonious Aasgaard）、奧爾斯內斯（Fredrik Aursnes）、伯格（Patrick Berg）、貝爾格（Sander Berge）、鮑伯（Oscar Bobb）、托斯比（Morten Thorsby）、厄德高（Martin Odegaard）、托斯特維特（Kristian Thorstvedt）、努薩（Antonio Nusa）、謝爾德魯普（Andreas Schjelderup）、海于格（Jens Petter Hauge）▪️哈蘭德（Erling Haaland）、索爾洛特（Alexander Sorloth）、拉爾森（Jorgen Strand Larsen）▪️皮克福德（Jordan Pickford）、亨德森（Dean Henderson）、特拉福德（James Trafford）▪️詹姆斯（Reece James）、利夫拉門托（Tino Livramento）、斯通斯（John Stones）、格伊（Marc Guéhi）、孔薩（Ezri Konsa）、伯恩（Dan Burn）、昆薩（Jarell Quansah）、奧賴利（Nico O’Reilly）、斯賓塞（Djed Spence）▪️亨德森（Jordan Henderson）、安德森（Elliot Anderson）、賴斯（Declan Rice）、梅努（Kobbie Mainoo）、加納（James Garner）、貝林漢姆（Jude Bellingham）、羅傑斯（Morgan Rogers）。▪️薩卡（Bukayo Saka）、馬杜埃凱（Noni Madueke）、埃澤（Eberechi Eze）、拉什福德（Marcus Rashford）、戈登（Anthony Gordon）、凱恩（Harry Kane）、沃特金斯（Ollie Watkins）、東尼（Ivan Toney）