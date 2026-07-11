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▲2026世界盃8強，西班牙在第87分鐘，梅里諾（Mikel Merino）補刀射門，成功踢進絕殺球，替西班牙取得致勝的第2分，最終以2：1擊退比利時，取得4強門票。（圖／美聯社／達志影像）

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）8強淘汰賽，今（11）日「無敵艦隊」西班牙交手「紅魔鬼」比利時，上半場雙方各進1球，以1：1戰成平手。不過比賽分水嶺出現在第66分鐘，比利時門將庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）在一次防守時拉傷左腿，無奈傷退下場，西班牙順勢發動猛烈攻勢，第87分鐘，比利時替補門將拉門斯（Senne Lammens）未能將球牢牢接住，被梅里諾（Mikel Merino）補刀射門，最終西班牙以2：1絕殺擊退比利時，闖進本屆世界盃4強，將在台灣時間7月15日凌晨3點對決強敵法國。比利時此役可說是多災多難，賽前就遭遇突發狀況，原本預計擔任先發的中場核心蒂耶萊曼斯（Youri Tielemans）在賽前熱身時不慎受傷，最後由范內肯（Hans Vanaken）緊急頂替進入先發名單。開賽後，西班牙逐漸掌握了場上的控球率主導權，而比利時則採取在中場斷球後、隨即發動快速反擊的戰術。比賽來到第30分鐘，西班牙後衛佩波洛（Pedro Porro）與前鋒亞馬爾（Lamine Yamal）在右路完成漂亮的配合，隨後波洛切入送出一記傳中球。前鋒奧爾默（Dani Olmo）接應起腳射門，雖然第一時間被比利時門將庫爾圖瓦奮力撲出，但西班牙中場魯伊斯（Fabián Ruiz）隨即跟進將球補射入網，幫助西班牙拔得頭籌，取得1：0領先。第 41 分鐘，比利時展開反擊，前鋒杜庫（Jérémy Doku）在左路展現強大突破力壓制對方防線，隨後比利時展開左右橫向導球，最後由右路送出精準傳中，前鋒德凱特萊爾（Charles De Ketelaere）頂住防守後衛的強烈干擾完成頭槌破網，將比分扳成1：1平手。這也是西班牙在本屆世界盃賽事中的首顆失球，雙方在上半場結束時以1：1平手。下半場雙方依舊陷入拉鋸戰，不過比賽的轉捩點出現在地66分鐘，比利時遭遇了巨大的意外。門將庫爾圖瓦在一次防守中似乎拉傷了左腿鼠蹊部附近的位置。儘管他在喝水暫停（Hydration break）後仍咬牙堅持留在場上，但最終在第71分鐘依舊無法支撐，被更換下場，由替補門將拉門斯接替把守大門。庫爾圖瓦退場後，西班牙順勢發動更猛烈的攻勢，但比利時全隊用身體築起防線力保不失。然而，就在比賽眼看就要進入延長賽的第87分鐘，西班牙後衛庫巴西（Pau Cubarsí）在禁區外放冷箭射出一記犀利的遠射，比利時替補門將拉門斯未能將球牢牢處理好造成脫手，替補登場的西班牙中場梅里諾直接殺出，順利將球補射進網，幫助西班牙完成絕殺。最終以2：1贏得這場比賽，成功闖入4強，將於7月15日凌晨3點正面交手強敵法國，力拚冠軍賽門票。