巴威颱風（國際命名：Bavi）開始轟炸全台灣！中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，11日5時的颱風中心位置距離台北約360公里，以每小時27公里速度，向西北進行，瞬間最大陣風相當於15級風，暴風半徑350公里。台灣颱風論壇｜天氣特急提醒：「整個台灣被鎖進颱風勢力範圍」，民眾也相當有感，不少人凌晨3、4時就被風雨吵醒。
只是減弱，不是掛了！350公里暴風圈仍具威脅
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今（11）日凌晨巴威颱風七級暴風圈已正式碰觸台灣，而西半部上空的條狀雨帶，代表「整個台灣被鎖進颱風勢力範圍」，僅花東在背風面，風雨相對無感。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，雖然巴威過去一路減弱，掉到好像只剩中颱中段班的強度，且雲圖看起來也散散的樣子，路徑更往北修到從外海通過，不過巴威「只是減弱，不是掛了，差不多像旅外選手從MLB回來打中職，沒之前強但也夠殺了。」提醒民眾不能掉以輕心，並沒有到可以直接放推的程度。
中央氣象署也發布強風特報，今（11）日基隆、台北、新北、桃園、新竹、苗栗、屏東、宜蘭、連江、蘭嶼、綠島局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生機率（橙色燈號），民眾應注意防範。
今全天強風有感！北台灣恐吹10至13級風
「台灣颱風論壇｜天氣特急」呼籲，以氣象署最新的風力預報來看，周六整天全台由北到南，強陣風都會是9至10級起跳，尤其北台灣更是預測10至13級風，今天整天最好沒事就乖乖待在家。
《NOWNEWS今日新聞》記者位於新北，在凌晨4時就因窗外極大的風聲、雨聲被吵醒，各地民眾也明顯感受到風雨來襲，紛紛回報：「北高雄阿蓮風雨大，被吵醒」、「雲林古坑凌晨三點多被超大的雨吵醒」、「苗栗狂風暴雨」、「被風吵醒的高雄人」。
氣象署持續發布海陸警 13縣市列陸上警戒
中央氣象署表示，巴威颱風在過去3小時暴風圈略為縮小，目前中心在台北東南東方海面，向西北移動，暴風圈已進入台灣北部、東北部及東部陸地，對彰化以北、南投、東半部地區及馬祖構成威脅。
陸上警戒：新北、基隆、臺北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、臺中、花蓮、彰化、南投、臺東、馬祖應嚴加戒備。
海上警戒：臺灣北部海面、臺灣海峽北部、臺灣東北部海面、臺灣東南部海面、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。
資料來源：中央氣象署、台灣颱風論壇｜天氣特急
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氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今（11）日凌晨巴威颱風七級暴風圈已正式碰觸台灣，而西半部上空的條狀雨帶，代表「整個台灣被鎖進颱風勢力範圍」，僅花東在背風面，風雨相對無感。
中央氣象署也發布強風特報，今（11）日基隆、台北、新北、桃園、新竹、苗栗、屏東、宜蘭、連江、蘭嶼、綠島局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生機率（橙色燈號），民眾應注意防範。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」呼籲，以氣象署最新的風力預報來看，周六整天全台由北到南，強陣風都會是9至10級起跳，尤其北台灣更是預測10至13級風，今天整天最好沒事就乖乖待在家。
《NOWNEWS今日新聞》記者位於新北，在凌晨4時就因窗外極大的風聲、雨聲被吵醒，各地民眾也明顯感受到風雨來襲，紛紛回報：「北高雄阿蓮風雨大，被吵醒」、「雲林古坑凌晨三點多被超大的雨吵醒」、「苗栗狂風暴雨」、「被風吵醒的高雄人」。
中央氣象署表示，巴威颱風在過去3小時暴風圈略為縮小，目前中心在台北東南東方海面，向西北移動，暴風圈已進入台灣北部、東北部及東部陸地，對彰化以北、南投、東半部地區及馬祖構成威脅。
陸上警戒：新北、基隆、臺北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、臺中、花蓮、彰化、南投、臺東、馬祖應嚴加戒備。
海上警戒：臺灣北部海面、臺灣海峽北部、臺灣東北部海面、臺灣東南部海面、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。
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