美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，原定今（11）日將登板先發交手亞利桑那響尾蛇隊，不過道奇隊賽前宣布，大谷因左膝持續有不適的狀況，因此取消登板，改以指定打擊出賽，系列賽後將進行後續治療。此外，大谷也將退出今年大聯盟全明星賽，即便大谷今年奪下「人氣王」，道奇球團仍以選手的身體作為優先考量，做出退賽的決定。
大谷翔平左膝持續不適 臨時取消登板先發
道奇隊今日宣布，大谷因左膝持續出現不適的狀況，將取消今日對響尾蛇隊的先發投球，改以專注以指定打擊（DH）身分上場。隨著這項決定，大谷也將退出今年的全明星賽。道奇隊表示，此舉是為了讓大谷的左膝能做出妥善治療，以便在下半季回歸時恢復到萬全狀態。
據《日刊體育》報導，大谷是在6月11日對陣匹茲堡海盜隊的比賽中，因左膝發炎而提前退場，在該場比賽的前一天，大谷才剛以投打「二刀流」的身分登板上場。隨後這段時間，大谷一邊觀察膝蓋傷勢狀況，一邊持續銜接投手丘的登板先發，在上一場對陣聖地牙哥教士隊的比賽中，他的登板間隔才剛從正常的「投1休6」延長至「投1休8」。當時大谷還同時出現右上臂二頭筋不適的狀況，一直是在身體並非百分之百萬全的情況下，咬牙硬撐完成每一場登板。
大谷翔平退出明星賽 將專心治療膝蓋
在本屆全明星賽的球迷票選中，大谷翔平生涯首度榮登兩聯盟的「人氣王」，並高票當選先發指定打擊（DH）。如今因傷勢遺憾宣布退出，令球迷感到相當無奈與惋惜。大谷本賽季重返賽場展現「投打二刀流」本色，不僅順利回歸投手丘，在打擊端也持續扮演球隊的核心。
據報導，大谷在本週末3連戰仍會上場打擊，但系列賽結束後，不會前往費城參加明星賽，而是接受左膝的醫療處置，盼能在下半季前恢復最佳的身體狀態。
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道奇隊今日宣布，大谷因左膝持續出現不適的狀況，將取消今日對響尾蛇隊的先發投球，改以專注以指定打擊（DH）身分上場。隨著這項決定，大谷也將退出今年的全明星賽。道奇隊表示，此舉是為了讓大谷的左膝能做出妥善治療，以便在下半季回歸時恢復到萬全狀態。
據《日刊體育》報導，大谷是在6月11日對陣匹茲堡海盜隊的比賽中，因左膝發炎而提前退場，在該場比賽的前一天，大谷才剛以投打「二刀流」的身分登板上場。隨後這段時間，大谷一邊觀察膝蓋傷勢狀況，一邊持續銜接投手丘的登板先發，在上一場對陣聖地牙哥教士隊的比賽中，他的登板間隔才剛從正常的「投1休6」延長至「投1休8」。當時大谷還同時出現右上臂二頭筋不適的狀況，一直是在身體並非百分之百萬全的情況下，咬牙硬撐完成每一場登板。
大谷翔平退出明星賽 將專心治療膝蓋
在本屆全明星賽的球迷票選中，大谷翔平生涯首度榮登兩聯盟的「人氣王」，並高票當選先發指定打擊（DH）。如今因傷勢遺憾宣布退出，令球迷感到相當無奈與惋惜。大谷本賽季重返賽場展現「投打二刀流」本色，不僅順利回歸投手丘，在打擊端也持續扮演球隊的核心。
據報導，大谷在本週末3連戰仍會上場打擊，但系列賽結束後，不會前往費城參加明星賽，而是接受左膝的醫療處置，盼能在下半季前恢復最佳的身體狀態。