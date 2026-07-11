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▲巴威颱風路徑將從北部近海通過，颱風暴風圈周六凌晨已經接觸台灣本島陸地。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

巴威暴風圈縮小30公里 陸警範圍不再南擴

▲巴威颱風今天對台灣影響最大，風雨遍佈全台，入夜各地劇烈天氣才逐漸趨緩。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

巴威路徑仍有變數 中心抖動恐延長侵台時間

▲巴威颱風襲台，氣象署針對全台發布「豪雨特報」，警戒時間一路到周日下午。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

巴威颱風（國際命名：Bavi）陸上警報持續發布，暴風圈今（11）日凌晨接觸東北角陸地，隨著發展環境變差，中央氣象署指出，巴威暴風圈也在今天清晨5時縮小至350公里，但仍算環流極廣的颱風，預計颱風今天中午至下午最靠近台灣，中心距離北部陸地約200公里左右，各地仍要注意大雨、豪雨威脅。中度颱風巴威，今（11）日清晨5時，位置在台北的東南東方約360公里的海面上，以每小時27公里速度，向西北進行，中心附近最大風速每秒40公尺（每小時144公里），相當於13級風，瞬間最大陣風每秒50公尺（每小時180公里），相當於15級風，7級風暴風半徑350公里，10級風暴風半徑120公里。氣象署技正謝佩芸說明，巴威颱風過去3小時暴風圈略為縮小，七級暴風圈從原先的380公里縮小到350公里，十級暴風半徑也從150公里下降到120公里，目前暴風圈已經進入台灣北部、東北部、東部陸地，陸上警報範圍是「彰化以北、南投、宜花東、馬祖」。巴威颱風強度從昨（10）日起逐漸減弱，今天上午靠近台灣這段時間，因為來到東半部黑潮較溫暖的海溫區域，強度會維持，但抵達台灣北部後，環境不利發展，強度會明顯衰退；七級暴風圈在縮減至350公里後，雲林以南預計不會列入陸警範圍。路徑方面，謝佩芸說明，巴威颱風通過北部近海的路徑大方向已定，但過去這種環流較大的颱風，在靠近陸地時往往會出現「中心抖動」的情況，如果巴威颱風也出現這樣的變化，就要觀察路徑「上下擺動的幅度」，雖然不至於讓颱風中心登陸台灣，但比起走直線，W型的路徑會拉長通過北部近海的時間，各地風雨也會拉長。今天全台有雨，尤其是「北部、中部山區、東北部山區」會有豪雨等級以上的降雨，其它地區也有大雨或豪雨，直到晚上雨勢逐漸趨緩，但一直到周日，水氣依然較多，全台降雨機率仍高。風力方面，今天白天巴威颱風影響最劇烈，各沿海要注意10至11級強陣風，尤其是「桃園以北、宜蘭、馬祖、蘭嶼綠島」可能出現12級以上強陣風，晚上風力才會逐漸減弱。目前「蘭嶼、彭佳嶼」有11級強風，梧棲、東吉島也觀測到10級強風。