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市場持續觀望中東局勢以及要來的美企財報，美股週五表現反覆，但受到大型科技股提振，主要指數整體仍收紅，而韓國晶片大廠SK海力士（SK hynix）在華爾街掛牌首日，股價亦大漲約13%。綜合《CNBC》等外媒報導，SK海力士週五在美國那斯達克上市，首個交易日收在168美元。該公司今年因記憶體需求旺盛而股價飆升，其美國存託憑證（ADR）定價為每股149美元。有些華爾街的交易員擔心，這次新發行的ADR，可能會與美光科技（Micron Technology）等美國科技大廠爭奪投資人資金。Great Valley Advisor Group的首席市場策略師帕內爾（Eric Parnell）表示，自2023年夏季以來，AI熱潮一直持續高漲，目前顯然正處於繁榮階段，但他確實擔心下半年會出現某種程度的衰退。10日收盤，美股道瓊工業指數上漲149.60點或0.28%，收52637.01點；標普500指數上漲31.75點或0.42%，收7575.39點；科技股為主的那斯達克指數上漲74.72點或0.29%，收26281.61點；費城半導體指數上漲7.161點或0.06%，收12967.164點。