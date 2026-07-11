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39歲的傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）重返他職業生涯中最具代表性的溫布頓中央球場，渴望能再次創造奇蹟。然而，面對當今世界球王辛納（Jannik Sinner），喬科維奇體力的透支與歲月的痕跡成為了無法跨越的障礙。最終，衛冕冠軍辛納以6：4、6：4、6：4 直落三的懸殊比數，冷酷且高效地粉碎了喬科維奇奪下生涯第25座大滿貫的夢想，順利挺進男單決賽。這場勝利對辛納而言意義重大，他不僅成功報了今年初在澳洲網球公開賽準決賽不敵喬科維奇的一箭之仇，更展現了極具統治力的發球表現。整場比賽，辛納僅在第三盤 2：1 時面臨過唯一一次的破發點，但他隨即以一記漂亮的 T 點愛司球（Ace）化解危機，並連下兩記精彩發球順利保發。自首輪歷經五盤大戰險勝後，辛納在晉級之路上便一盤未失。他在首盤 4：4 平手時，更是上演了反拍教學示範，以極具壓迫性的底線抽球與精準的穿越球成功破發，就此奠定勝基。辛納將在周日的決賽中，迎戰大會第2種子、剛奪下法網冠軍的德國好手茲維列夫（Alexander Zverev）。茲維列夫在另一場準決賽中以 7：6 (0)、6：2、6：4 擊退了費利（Arthur Fery）。這將是辛納生涯第7度闖入大滿貫決賽，他將力拚個人的第5座大滿貫金盃。對於喬科維奇來說，能以39歲之齡成為公開化年代以來第二年長的溫網男單四強選手（僅次於羅斯威爾 Ken Rosewall），本身已是一項非凡的成就。然而，為了挺進四強，他經歷了三場耗損極大的四盤大戰，上一場交手奧格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime）更是鏖戰了5小時又15分鐘。體能的透支在此役表露無遺。喬科維奇在首盤步伐顯得遲緩，底線抽球失誤頻傳且打得過於被動。一旦進入多拍來回，辛納便能在底線完全壓制住他。儘管喬科維奇試圖提升強度，並在辛納的發球局中製造出幾次半截擊的機會，但關鍵時刻的非受迫性失誤（例如網前小球掛網、反拍出界），讓他始終無法扭轉戰局。儘管未能如願拿下第25座大滿貫，但喬科維奇的拚戰精神依然令人敬佩。一位39歲的老將在面對今年主宰巡迴賽的世界第一時，以直落三落敗是完全合乎邏輯的結果；然而，他在本屆賽事中展現的韌性，以及在過去七場大滿貫賽事中六度打進深遠輪次的表現，已經再次印證了他不可思議的傳奇地位。