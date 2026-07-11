我是廣告 請繼續往下閱讀

巴威颱風又有增強小幫手！半夜想整形「有再開眼企圖」

除了高層輻散流出轉佳、前方一小段區域海水熱含量稍微回補，表明富有一定能力支持颱風發展。

從凌晨的衛星雲圖上也可以明顯看出巴威颱風有卷眼，想利用這一段發展機會，有整容及提升強度的企圖

▲從凌晨的衛星雲圖上也可以明顯看出巴威颱風有卷眼，想利用這一段發展機會，有整容及提升強度的企圖。（圖/觀氣象看天氣臉書）

巴威颱風路徑不排除南偏！強風豪雨炸到周日凌晨才趨緩

可能會有一段「南偏」的情況，但實際會如何發展，還要繼續觀察下去。

惡劣天氣將一路肆虐到11日深夜甚至12日凌晨，中北部與東北部地區絕對是強風豪雨的重災區，請民眾做好萬全的防颱準備！