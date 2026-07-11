中度颱風巴威暴風圈今（11）日凌晨1時15分已經接觸東北部陸地，未來將朝北北西移動，逐漸通過北部海面，今白天是風雨最劇烈的時刻。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，巴威颱風在衛星雲圖上可以明顯看出它有卷眼，想利用這一段發展機會整容及提升強度的企圖，而目前最新模擬路徑也稍微有調整，預期通過台灣北部海面時，可能有一段「南偏情況」，北台灣風雨恐怕要到12日凌晨才會大幅度趨緩。
巴威颱風又有增強小幫手！半夜想整形「有再開眼企圖」
「觀氣象看天氣」指出，從最新的衛星雲圖及雷達回波，可以發現一個現象，巴威在雷達回波中，竟已經可以清楚看見明顯的風眼，且風眼周圍眼牆對流也變得很活躍，起因於目前環境獲得短暫的改善，除了高層輻散流出轉佳、前方一小段區域海水熱含量稍微回補，表明富有一定能力支持颱風發展。
「觀氣象看天氣」提到，從凌晨的衛星雲圖上也可以明顯看出巴威颱風有卷眼，想利用這一段發展機會，有整容及提升強度的企圖，不過在內外眼牆融合的過程，會先經歷一小段強度減弱，外眼牆也會逐漸向內縮，可以留意只是內外眼牆的置換結果。
巴威颱風路徑不排除南偏！強風豪雨炸到周日凌晨才趨緩
「觀氣象看天氣」貼文指出，由於目前氣象署自家研發的區域模式，有模擬出接近台灣時，受地形影響有一段偏移的狀況，因此氣象署也在稍早稍微調整了路徑，預期在通過台灣北部海面時，可能會有一段「南偏」的情況，但實際會如何發展，還要繼續觀察下去。
至於風雨到底會到何時？氣象專家吳聖宇直言，只要巴威颱風結構維持現狀，就算內眼牆閃過台灣，但廣大的外眼牆卻「很有可能剛剛好卡到北台灣」，加上東側與南側肥厚的雨帶加持，風雨殺傷力絕對不會因為中心距離較遠而打折扣，暴風圈籠罩後，惡劣天氣將一路肆虐到11日深夜甚至12日凌晨，中北部與東北部地區絕對是強風豪雨的重災區，請民眾做好萬全的防颱準備！
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「觀氣象看天氣」指出，從最新的衛星雲圖及雷達回波，可以發現一個現象，巴威在雷達回波中，竟已經可以清楚看見明顯的風眼，且風眼周圍眼牆對流也變得很活躍，起因於目前環境獲得短暫的改善，除了高層輻散流出轉佳、前方一小段區域海水熱含量稍微回補，表明富有一定能力支持颱風發展。
「觀氣象看天氣」提到，從凌晨的衛星雲圖上也可以明顯看出巴威颱風有卷眼，想利用這一段發展機會，有整容及提升強度的企圖，不過在內外眼牆融合的過程，會先經歷一小段強度減弱，外眼牆也會逐漸向內縮，可以留意只是內外眼牆的置換結果。
「觀氣象看天氣」貼文指出，由於目前氣象署自家研發的區域模式，有模擬出接近台灣時，受地形影響有一段偏移的狀況，因此氣象署也在稍早稍微調整了路徑，預期在通過台灣北部海面時，可能會有一段「南偏」的情況，但實際會如何發展，還要繼續觀察下去。
至於風雨到底會到何時？氣象專家吳聖宇直言，只要巴威颱風結構維持現狀，就算內眼牆閃過台灣，但廣大的外眼牆卻「很有可能剛剛好卡到北台灣」，加上東側與南側肥厚的雨帶加持，風雨殺傷力絕對不會因為中心距離較遠而打折扣，暴風圈籠罩後，惡劣天氣將一路肆虐到11日深夜甚至12日凌晨，中北部與東北部地區絕對是強風豪雨的重災區，請民眾做好萬全的防颱準備！
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