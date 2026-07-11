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2026世界盃今（11）日迎來第2場8強賽，西班牙以2：1驚險絕殺比利時，時隔16年再度重返世界盃4強。30歲兵工廠（Arsenal）中場奇兵梅里諾（Mikel Merino）連兩場世足淘汰賽上演絕殺，最近兩年更化身「傳奇送別者」，親手終結了C羅（Cristiano Ronaldo）、「丁丁」德布勞內（Kevin De Bruyne）等多位巨星的國家隊生涯。據統計以來，梅里諾是世界盃淘汰賽歷史上，第一位在2場不同比賽中替補登場都貢獻了致勝進球的球員。賽後，梅里諾受訪時霸氣表示：「我在上一場比賽後就說過，沒有巧合。當你相信自己，當你有動力去提高，當你出場時想要改變比賽走勢，有時候好事就會降臨，」根據統計，梅里諾本屆世界盃每90分鐘預期進球達1.01，是除哈蘭德之外，本屆世界盃該項數據最高的球員。本場西班牙與比利時的對決異常激烈。上半場第30分鐘，西班牙靠著法比安（Fabián Ruiz）的補射率先破門；隨後比利時由德凱特拉雷（Charles De Ketelaere）頭球扳平比分，打破了西班牙本屆賽事的不失球金身。下半場戰局發生劇變，比利時34歲的首發當家門將庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）在一次撲救後大腿拉傷，無奈落淚退場，由24歲的曼聯替補門將拉門斯（Senne Lammens）臨危受命。或許是迎來世界盃首秀過於緊張，比賽第87分鐘，西班牙小將庫巴西（Pau Cubarsí）嘗試遠射，拉門斯撲救時發生致命的脫手失誤。替補上場僅115秒的梅里諾門前機警補射破網，幫助西班牙以2：1絕殺對手，拉門斯則在場邊崩潰，為這場殘酷的淘汰賽付出了慘痛代價。隨著這腳絕殺破網，梅里諾近兩年在大賽淘汰賽中，已經連續3次扮演了無情的「傳奇送別者」。2024年歐洲盃8強，梅里諾在延長賽第119分鐘頭球絕殺，帶領西班牙以2：1淘汰地主德國，不僅粉碎了德國隊的奪冠夢，更讓該場比賽成為傳奇中場克羅斯（Toni Kroos）職業生涯的最終戰。2026年世界盃16強， 面對葡萄牙，梅里諾在傷停補時第91分鐘接獲費蘭（Ferran Torres）直塞單刀破門，以1：0淘汰葡萄牙，親手為41歲巨星C羅的世界盃最後一舞畫下句點。2026年世界盃8強，替補上陣在第87分鐘補射絕殺比利時。雖然34歲的比利時核心「丁丁」德布勞內尚未正式宣布退出國家隊，但他賽前曾透露這極可能是自己的最後一屆世界盃。梅里諾的進球，不僅擊碎了德布勞內的美夢，也可能一併終結了盧卡庫（Romelu Lukaku）、維特塞爾（Axel Witsel）等比利時「黃金一代」最後的爭冠希望。巧合的是，西班牙這兩場世界盃淘汰賽的劇本高度相似。上一場對陣葡萄牙時，對手陣中的努諾·門德斯（Nuno Mendes）受傷離場，隨後由替補上陣的梅里諾完成絕殺；本場對陣比利時，對手同樣遭遇中場蒂萊曼斯（Youri Tielemans）賽前傷退、門將庫爾圖瓦賽中傷退的打擊，最終也是由替補登場的梅里諾給出致命一擊。出場時間： 12分鐘進球： 1球（預期進球值：0.69）射門與射正： 1次射門，1次射正傳球表現： 觸球8次；傳球4次（成功率100%）；關鍵傳球1次對抗數據： 地面與空中對抗各2次（皆勝出1次）防守數據： 解圍1次、被犯規1次、犯規1次