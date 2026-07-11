美伊再次開火之際，美國總統川普（Donald Trump）週五告訴《紐約郵報》（The New York Post），如果伊朗暗殺他，他已留下指示，要以「前所未有」的強度轟炸伊朗，勢必會讓德黑蘭付出慘痛代價。
川普表示，自己早就是伊朗暗殺名單上的頭號目標，德黑蘭多年來一直想除掉他，但否認以色列有提出任何關於伊朗暗殺計畫的新情報。
川普還補充說，「希望你們會想念我」，似乎已經接受德黑蘭永遠不會停止試圖除掉他的現實威脅。
美伊新一輪磋商在即？美媒曝時間、地點
另一方面，美媒《Axios》報導稱，新一輪美伊會談預計下週在瑞士舉行，美方代表團成員包括副總統范斯（JD Vance）、特使威特科夫（Steve Witkoff）、川普女婿庫許納（Jared Kushner）；伊朗方面，則有外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）、伊斯蘭議會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）率團出席。
報導指出，新一輪磋商的核心議程，依然圍繞在伊朗核計劃、區域衝突和海上安全，尤其荷姆茲海峽是全球石油運輸的重要通道，是會談關注的焦點。
不過，一位接近伊朗談判團隊的消息人士則否認了有關美伊下週將舉行新一輪會談的報導。
川普本人則在社群媒體發文，聲稱伊朗要求繼續談判，美方已經同意，但也明確告知停火已經結束。
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川普還補充說，「希望你們會想念我」，似乎已經接受德黑蘭永遠不會停止試圖除掉他的現實威脅。
美伊新一輪磋商在即？美媒曝時間、地點
另一方面，美媒《Axios》報導稱，新一輪美伊會談預計下週在瑞士舉行，美方代表團成員包括副總統范斯（JD Vance）、特使威特科夫（Steve Witkoff）、川普女婿庫許納（Jared Kushner）；伊朗方面，則有外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）、伊斯蘭議會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）率團出席。
報導指出，新一輪磋商的核心議程，依然圍繞在伊朗核計劃、區域衝突和海上安全，尤其荷姆茲海峽是全球石油運輸的重要通道，是會談關注的焦點。
不過，一位接近伊朗談判團隊的消息人士則否認了有關美伊下週將舉行新一輪會談的報導。
川普本人則在社群媒體發文，聲稱伊朗要求繼續談判，美方已經同意，但也明確告知停火已經結束。
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