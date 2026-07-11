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，法國近兩次正式賽事4強碰上西班牙都吞下敗仗，包括2024年歐洲國家盃4強以1：2落敗，以及2025年歐洲國家聯賽4強以4：5惜敗

2026年世界盃8強戰持續進行，西班牙今（11）日以2：1力退比利時，成功挺進4強，將與去年亞軍法國爭奪決賽門票。賽後，西班牙17歲天才球星亞馬爾（Lamine Yamal）展現十足霸氣，直言目前沒有任何球隊能與西班牙抗衡，同時後衛拉波爾特（Aymeric Laporte）也表示，全隊已準備好迎接奪冠熱門法國的挑戰。值得一提的是，法國近兩次正式賽事遇到西班牙都苦吞敗仗，如今將再度迎來硬仗，也讓這場法西大戰被視為本屆世界盃決賽等級的對決。本場比賽由西班牙率先取得領先，魯伊斯（Fabián Ruiz）率先破門，不過比利時靠著德凱特拉雷（Charles De Ketelaere）的頭球追平比分。比賽直到尾聲才分出勝負，梅里諾（Mikel Merino）再度挺身而出、攻進致勝球，幫助西班牙以2：1淘汰比利時，挺進世界盃4強。西班牙晉級後，將再次與法國在國際大賽4強狹路相逢。值得注意的是，這一歷史數據讓法國陷入更加不利的局面。此外，這也是法國自1986年世界盃以來，首度在世界盃4強碰上曾奪得世界盃冠軍的對手。在此之前，法國隊在世界盃半決賽其實正處於一波高昂的「4連勝」，但當時他們擊敗的對手清一色都是未曾奪過冠的球隊，包含1998年2：1克羅埃西亞、2006年1：0葡萄牙、2018年1：0比利時，以及2022年2：0摩洛哥。如今碰上曾捧起大力神盃的西班牙，法國隊將迎來真正考驗。賽後接受訪問時，亞馬爾對球隊表現相當滿意，認為西班牙目前已站在世界足壇頂端。他表示：「我認為我們今天踢得比對手好很多。大家看到的是我們踢得很好看，但事實上，沒有任何球隊能跟我們平起平坐。現在所有球隊碰到我們，都選擇退到後場防守，這讓比賽變得更困難，但最重要的是，我們還是贏下了比賽。」4強戰將面對去年亞軍法國，拉波爾特則保持冷靜。他表示，法國毫無疑問是本屆世界盃最具競爭力的球隊之一，但西班牙更重要的是專注做好自己。拉波爾特說：「法國是奪冠熱門之一，他們擁有世界級球員，我們很清楚這一點。不過，我們只需要踢出自己的足球，展現最佳狀態，再看看結果會如何。」他也強調，全隊對目前一路走來的表現感到驕傲，但距離目標仍有兩場比賽，「這一切還沒有結束，我們充滿雄心，希望能繼續前進。」