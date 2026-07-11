巴威颱風（國際命名：Bavi）今（11）日對台灣影響最劇烈，苗栗以北、宜蘭、中北部山區都已經出現明顯降雨，宜蘭太平山區已累積超過200毫米雨量，巴威颱風中心相當近的彭佳嶼，也觀測到12級強陣風，中央氣象署提醒，今天「北部、中部山區、東北部山區」會有豪雨等級以上的降雨，其它地區也有大雨或豪雨，直到晚上雨勢逐漸趨緩。
🟡巴威颱風雨量累積排行（7/10至7/11）
1、宜蘭縣大同鄉太平山：245.5毫米
2、臺中市和平區：195.5毫米
3、桃園市復興區：180.0毫米
4、新竹縣尖石鄉：175.0毫米
5、新北市烏來區：174.5毫米
氣象署提醒，今天白天巴威颱風影響最劇烈，各沿海要注意10至11級強陣風，尤其是「桃園以北、宜蘭、馬祖、蘭嶼綠島」可能出現12級以上強陣風，晚上風力才會逐漸減弱。
🟡巴威颱風風力觀測排行
1、彭佳嶼：12級
2、蘭嶼：11級
3、梧棲：11級
4、東吉島：10級
我是廣告 請繼續往下閱讀
1、宜蘭縣大同鄉太平山：245.5毫米
2、臺中市和平區：195.5毫米
3、桃園市復興區：180.0毫米
4、新竹縣尖石鄉：175.0毫米
5、新北市烏來區：174.5毫米
🟡巴威颱風風力觀測排行
1、彭佳嶼：12級
2、蘭嶼：11級
3、梧棲：11級
4、東吉島：10級
更多「巴威颱風」相關新聞。