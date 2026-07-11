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2026世界盃8強賽迎來激烈交鋒，西班牙最終以2：1力退比利時，成功挺進4強。儘管西班牙在本場比賽被對手攻破球門，仍締造了連續650分鐘的世界盃最長零失球紀錄。同時「無敵艦隊」也締造了另一項驚人里程碑——自2024年至今，他們已在各項賽事連續36場保持不敗，正式追平阿根廷的歷史紀錄，並列國際足壇史上第二。在此戰之前，西班牙是本屆世界盃防守最出色的球隊。他們在前5場比賽中一球未失，成為本屆唯一一支維持零失球金身的隊伍。若從2022年世界盃16強與摩洛哥互交白卷算起，西班牙已締造了連續6場世界盃零失球的史無前例壯舉。數據顯示，西班牙防線具備極強的統治力，前5場比賽僅被對手射門29次，預期失球（xGA）僅有1.5球（場均0.30球），創下自1966年有技術統計以來的最低紀錄。直到本屆16強對陣葡萄牙時，西班牙才首次被對手射正球門。西班牙上一次在世界盃丟球，還要追溯到2022年12月1日小組賽以1：2不敵日本（當時由田中碧進球）。在那之後長達10小時又9分鐘的比賽時間裡，西班牙的大門從未被攻破。這項堅不可摧的紀錄，在對陣比利時的上半場壓哨時刻宣告終結。儘管西班牙掌握比賽主動權，比利時上半場僅有兩次射門機會，但比利時當家核心德布勞內（Kevin De Bruyne）送出精準直塞，卡斯塔涅（Timothy Castagne）跟進橫傳，最後由德凱特拉雷（Charles De Ketelaere）頭槌衝頂破網，打破了西班牙的零封金身。值得一提的是，這也是德凱特拉雷在連續兩場淘汰賽中攻入的第3粒頭球。本場比賽西班牙由法比安·魯伊斯（Fabián Ruiz）率先破門取得領先，隨後被德凱特拉雷頭球扳平。比賽尾聲，替補上陣的神兵梅里諾（Mikel Merino）再度挺身而出，完成關鍵絕殺，幫助西班牙以2比1氣走比利時晉級。贏下這場比賽後，西班牙國家隊自2024年至今，已在各項賽事中取得了27勝9平的傲人戰績。這波「36場不敗」不僅展現了強大的宰制力，更讓他們在國際足壇國家隊最長不敗紀錄榜上追平了阿根廷。第1名： 義大利（2018-2021年）—— 37場不敗第2名： 跨屆阿根廷（2019-2022年）—— 36場不敗第2名： 西班牙（2024-2026年）—— 36場不敗第4名： 西班牙（2007-2009年）—— 35場不敗第4名： 巴西（1993-1996年）—— 35場不敗