2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）8強淘汰賽，「紅魔鬼」比利時以1：2不敵西班牙，與4強擦肩而過，最終止步8強。此役分水嶺出現在第66分鐘，比利時主力門將庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）因傷退場，替補門將拉門斯（Senne Lammens）意外迎接個人世界盃處女秀，卻慘遭梅里諾（Mikel Merino）絕殺。庫爾圖瓦退場時，就已忍不住掉淚，據西班牙媒體《ABC》報導，庫爾圖瓦雖然認為自己還可以，但仍尊重教練團決定，「因為球隊的利益永遠高於一切。」然而這次的門將更換最終成為了決定勝負的致命分水嶺。
比利時門將庫爾圖瓦傷退 菜鳥拉門斯解鎖處女秀卻被絕殺
比利時此役交手奪冠大熱門西班牙，上半場雖然先失1球，但前鋒德凱特萊爾（Charles De Ketelaere）在41分鐘頭槌破網，讓本屆尚未失球的西班牙破功，雙方以1：1進入下半場。不過下半場比利時門將庫爾圖瓦的受傷讓球隊痛徹心扉，他在這場比賽中繳出高達4次的神勇撲救，除了上半場被魯伊斯（Fabián Ruiz）攻入的那球外，全場防守表現極其沉穩安定。
比利時正是靠著庫爾圖瓦在後方坐鎮，才得以死守住平手的僵局，然而在他因傷退場後，防線便開始出現動搖。替補上陣的拉門斯其實是英超曼聯的主力門將，在比利時國內也頂著「第二個庫爾圖瓦」的頭銜而備受期待。然而，他的國家隊大賽經驗尚淺，在被替補換上場之前，甚至在世界盃的出場紀錄是0場。
庫爾圖瓦退場時忍不住掉淚 可能是個人世界盃「最後一舞」
在1：1局勢極度緊繃的關鍵時刻，拉門斯迎來了個人的世界盃處女秀，在沒能與後防線隊友培養好足夠默契的情況下，就要立刻在場上達成完美配合，確實過於勉強。最終，比利時在梅里諾（Mikel Merino）的補刀絕殺一擊下崩潰吞敗。被替換下場時就已忍不住掉淚的庫爾圖瓦，在球隊輸球後更是陷入極大的挫折，落寞地低下了頭。迎來個人第4次世界盃之旅的庫爾圖瓦，當時似乎也直覺意識到，這很有可能就是他職業生涯在世界盃舞台上的最後一舞了。
庫爾圖瓦長傳時拉傷腳 自認沒問題但尊重教練團決定
根據西班牙媒體《ABC》報導，庫爾圖瓦賽後透露，自己是在一次大腳長傳時受傷的，「當時我的股四頭肌感到非常劇烈疼痛。但對我來說，留在球門前防守是沒有問題的，不過最後總教練還是決定把我換下。這沒關係，因為球隊的利益永遠高於一切。」
當比賽進入下半場喝水暫停時，庫爾圖瓦突然感到大腿肌肉嚴重不適，隨即痛苦地倒在草皮上。雖然在比賽重新恢復後，他試圖咬牙堅持，但在西班牙前鋒托雷斯（Ferran Torres）完成一次頭槌後，庫爾圖瓦確認自己真的無法再支撐下去。在勝負未分的膠著局勢下，他忍不住流下自責的眼淚走出球場，將位置讓給了替補門將拉門斯。而這次的門將更換最終成為了決定勝負的致命分水嶺。
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比利時此役交手奪冠大熱門西班牙，上半場雖然先失1球，但前鋒德凱特萊爾（Charles De Ketelaere）在41分鐘頭槌破網，讓本屆尚未失球的西班牙破功，雙方以1：1進入下半場。不過下半場比利時門將庫爾圖瓦的受傷讓球隊痛徹心扉，他在這場比賽中繳出高達4次的神勇撲救，除了上半場被魯伊斯（Fabián Ruiz）攻入的那球外，全場防守表現極其沉穩安定。
比利時正是靠著庫爾圖瓦在後方坐鎮，才得以死守住平手的僵局，然而在他因傷退場後，防線便開始出現動搖。替補上陣的拉門斯其實是英超曼聯的主力門將，在比利時國內也頂著「第二個庫爾圖瓦」的頭銜而備受期待。然而，他的國家隊大賽經驗尚淺，在被替補換上場之前，甚至在世界盃的出場紀錄是0場。
庫爾圖瓦退場時忍不住掉淚 可能是個人世界盃「最後一舞」
在1：1局勢極度緊繃的關鍵時刻，拉門斯迎來了個人的世界盃處女秀，在沒能與後防線隊友培養好足夠默契的情況下，就要立刻在場上達成完美配合，確實過於勉強。最終，比利時在梅里諾（Mikel Merino）的補刀絕殺一擊下崩潰吞敗。被替換下場時就已忍不住掉淚的庫爾圖瓦，在球隊輸球後更是陷入極大的挫折，落寞地低下了頭。迎來個人第4次世界盃之旅的庫爾圖瓦，當時似乎也直覺意識到，這很有可能就是他職業生涯在世界盃舞台上的最後一舞了。
庫爾圖瓦長傳時拉傷腳 自認沒問題但尊重教練團決定
根據西班牙媒體《ABC》報導，庫爾圖瓦賽後透露，自己是在一次大腳長傳時受傷的，「當時我的股四頭肌感到非常劇烈疼痛。但對我來說，留在球門前防守是沒有問題的，不過最後總教練還是決定把我換下。這沒關係，因為球隊的利益永遠高於一切。」
當比賽進入下半場喝水暫停時，庫爾圖瓦突然感到大腿肌肉嚴重不適，隨即痛苦地倒在草皮上。雖然在比賽重新恢復後，他試圖咬牙堅持，但在西班牙前鋒托雷斯（Ferran Torres）完成一次頭槌後，庫爾圖瓦確認自己真的無法再支撐下去。在勝負未分的膠著局勢下，他忍不住流下自責的眼淚走出球場，將位置讓給了替補門將拉門斯。而這次的門將更換最終成為了決定勝負的致命分水嶺。
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