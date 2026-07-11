今年第9號颱風「巴威」（Bavi）正以每小時26公里速度，向北北西前進，中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風每秒50公尺，台灣、日本沖繩諸島嚴陣以待。而受到巴威外圍環流影響，菲律賓南部的民答那峨島（Mindanao），近兩日也迎來暴雨，山崩、土石流已知造成當地至少15人死亡。
綜合《法新社》和菲律賓媒體報導，該島南部薩蘭加尼省（Sarangani）、南拉瑙省（Lanao del Sur）分別有10人和5人死亡，另外還有6人處於失蹤狀態。
菲律賓氣象局（PAGASA）先前曾發出警報，聲稱雖然「巴威」不會登陸菲國，但外圍環流仍可能給當地多個地區，帶來強降雨和大範圍洪水。
報導特別提到台灣的防災，超過2000人已撤離家園，花蓮嚴防堰塞湖潰堤，並以基隆為例，描述當地居民如何聽從政府建議，採取預防措施，準備存糧、堆放沙包。
報導指出，台灣總統賴清德敦促可能受影響最劇烈的地區居民，隨時保持高度警惕，超過2.8萬名士兵以及機械、設備、車輛隨時待命，以因應緊急情況。
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菲律賓氣象局（PAGASA）先前曾發出警報，聲稱雖然「巴威」不會登陸菲國，但外圍環流仍可能給當地多個地區，帶來強降雨和大範圍洪水。
報導指出，台灣總統賴清德敦促可能受影響最劇烈的地區居民，隨時保持高度警惕，超過2.8萬名士兵以及機械、設備、車輛隨時待命，以因應緊急情況。
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