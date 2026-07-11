我是廣告 請繼續往下閱讀

▲亞馬爾至今5次面對法國頭號球星姆巴佩（Kylian Mbappe），最終全部取得勝利。（圖／翻攝自FIFA World Cup X）

2026世界盃8強賽，西班牙靠著法比安（Fabian Ruiz）先馳得點與梅里諾（Mikel Merino）的關鍵絕殺，以2：1力退比利時，成功挺進4強。賽後，西班牙天才前鋒亞馬爾（Lamine Yamal）接受媒體訪問時展現強大自信，直言目前沒有球隊能與西班牙平起平坐，並向即將在四強賽交手的法國隊霸氣喊話：「如果他們要害怕誰，那應該是我們！」談到對陣比利時的比賽，亞馬爾自信地表示：「我認為我們表現得好多了。看起來我們踢著非常漂亮的足球，但實際上沒有哪支球隊會主動來和我們對抗——所有人都縮在後場，這讓比賽變得更困難。但最終，我們拿下了勝利。」▲西班牙與法國共交手38次，西班牙取得18勝7平13負的優勢，並踢進71球、失44球。（圖／取自FIFA WORLD CUP X）西班牙即將在準決賽迎戰強敵法國。亞馬爾對此毫不畏懼：「我認為如果法國在世界盃上要害怕誰，那應該是我們。上次是我們淘汰了他們。我們不懼怕任何人。顯然我們是兩支偉大的球隊，都是世界級的國家隊，對我來說他們是最好的球隊之一。我們會看看接下來會發生什麼。」根據數據統計，在單場淘汰賽中，亞馬爾至今5次面對法國頭號球星姆巴佩（Kylian Mbappe），最終全部取得勝利，包含：2024歐洲盃4強、2025西超盃決賽、2025國王盃決賽、2025歐國聯4強、2026西超盃決賽。西班牙主帥德拉富恩特（Luis de la Fuente）也向法國發出警告：「相信我們會努力去擊敗法國，這是合理且公平的。我認為他們也會同樣擔心，因為我們是世界上唯一一支能夠連續兩次擊敗法國的球隊。」翻開兩隊歷史交手戰績，雙方共交手38次，西班牙取得18勝7平13負的優勢，並踢進71球、失44球。英格蘭名宿魯尼（Wayne Rooney)）在轉播節目中也對亞馬爾的表現給予高度評價：「即便是梅西（Lionel Messi）有時候也會做出錯誤的選擇。關鍵在於你要理解自己能做什麼，也要判斷防守球員與隊友會去哪裡。別忘了，亞馬爾是帶著傷病參加這項賽事的，所以他還在尋找自己的比賽節奏。」魯尼進一步點出亞馬爾的戰術價值：「他真正有威脅的地方在於，當他拿球時會吸引對方球員靠攏，並由此為隊友創造出空間。他是球隊的重要出球點。我們或許還沒有看到最好的亞馬爾，但已經看到了一些閃光時刻。」除了場上的霸氣，亞馬爾在賽後也展現了溫馨的一面。轉播鏡頭捕捉到亞馬爾的弟弟出現在現場大螢幕上向哥哥招手，亞馬爾見狀也立刻開心地隔著大螢幕與弟弟揮手互動。亞馬爾賽後笑著說：「我當時在看著我的母親和弟弟。我在螢幕前向他們揮手，他們都太開心了。