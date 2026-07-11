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▲李多慧沒買防颱糧食超後悔，發文透露自己在家吃泡麵。（圖／翻攝自李多慧Threads@le_dahye）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（11）日的娛樂新聞搶先看，已故女星大S近日再度被爆出遺產風波，不料竟有網友發現，她的愛女IG突然消失；李多慧日前因被排隊人潮嚇到，而沒買防颱物資直接回家，沒想到颱風天出門買糧食時，發現店家全關門，讓她只能在家吃泡麵；泰勒絲婚禮連垃圾都超值錢，一名藝術家竟把菸蒂、吸管等50件物品全賣出，狂賺4萬元台幣。已故女星大S（徐熙媛）12歲的愛女「玥兒」，日前被捕捉開通了個人IG帳號，還清一色追蹤了S家成員，包括媽媽大S、小S、小S的3個女兒以及外婆S媽，掀起外界熱議。不料隨著近日大S遺產風波再起，外界突發現玥兒的IG竟然消失了，疑似已悄悄關閉。巴威颱風暴風圈被報導會在昨日影響台灣，因此北北基桃都宣布停班停課。而韓籍啦啦隊女神李多慧原本在前一天要去賣場買防颱糧食，卻被排隊人潮嚇到直接回家，沒想到她昨日再度發文透露，自己家裡沒東西吃，原本要去賣場買東西，卻發現店家都關門，讓她只能乖乖回家吃泡麵，崩潰喊：「餐廳什麼時候才會開門？」美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）與NFL球星特拉維斯麥可凱爾西（Travis Michael Kelce），已在3日舉辦完婚禮，還在全球都引發熱烈關注，不料竟連現場垃圾都超值錢。一名紐約藝術家賈斯汀吉格納克，在當天到婚禮附近麥迪遜花園廣場周邊街道，蒐集婚禮結束後遺落的物品，有瓶蓋、警戒線、吸管、餐具、左耳AirPod、煙蒂、排卵檢測筆等，他各封存在透明塑膠方塊後上網販售，50件作品竟全被搶光，讓他狂賺1250元美金（約台幣4萬元）。