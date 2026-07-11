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2026年世界盃8強淘汰賽高潮迭起，西班牙以2：1力克比利時，昂首挺進世界盃4強。這場比賽的致勝功臣，莫過於替補登場後再度完成驚天絕殺的明星中場梅里諾（Mikel Merino）。賽後，這位兵工廠球星在門前的嗅覺與效率讓英格蘭前國腳都忍不住驚嘆道：「太不可思議」，數據更顯示他本屆的進球預期值高居賽會第二，僅次於哈蘭德（Erling Haaland）。比賽第87分鐘，西班牙小將庫巴西（Pau Cubarsí）嘗試遠射，拉門斯撲救時發生致命的脫手失誤。替補上場僅115秒的梅里諾門前機警補射破網，幫助西班牙以2：1絕殺對手梅里諾在關鍵時刻的進球絕非運氣，他神乎其技的禁區無球走位與冷靜的特質，讓英格蘭名宿沃諾克（Stephen Warnock）在英國廣播公司（BBC）節目中大讚：「梅里諾的那記絕殺？那是完全無法傳授的絕妙前插時機。那是一種對球可能落點的敏銳直覺，以及在門前極致的沉著與冷靜。我們在兵工廠已經無數次見證過他的這種特質了。」沃諾克更透露，兵工廠主帥阿特塔（Mikel Arteta）私下曾表示，自己甚至完全信任梅里諾能直接出任九號位，正是因為他的無球跑動太過頂級。沃諾克強調：「我們總是在談論球員能給球隊帶來什麼特質，而梅里諾很清楚自己就是最具殺傷力的『板凳奇兵』。如果西班牙最終成功捧盃，他少之又少的上場時間卻創造出可能比先發球星更大的貢獻，這絕對是不可思議的成就。」除了名宿的大力稱讚，數據也佐證了梅里諾本屆世界盃「微波爐」的恐怖特質。根據數據統計，梅里諾本屆世界盃每90分鐘的預期進球值（xG）高達1.01。這項數據在所有出賽球員中高居第二，僅次於挪威隊的進球機器哈蘭德。 只要給梅里諾時間，他就能在禁區內化身最致命的冷血刺客。隨著西班牙即將在4強強碰強權法國，梅里諾這把由板凳出發的秘密武器，勢必將成為無敵艦隊衝擊決賽、甚至大力神盃的最強底牌。