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台灣進入風雨搖滾三階段！巴威快閃掃台20小時

預估今天上午至下午，這黃金20小時會是巴威颱風最靠近台灣的時刻，也是巴威颱風帶來台灣風雨浪最大的時刻。

降雨第一階段：

留意迎風面風雨帶來的近海沿岸平地的積淹水，北部地區首當其衝，留意短延時的強降雨。

降雨第二階段：

南部外海要關注被帶起的偏強西南風，特別是中南部山區的降雨也會快速累積。

降雨第三階段：

▲巴威颱風正逐步逼近台灣當中，預估今天上午至下午，這黃金20小時會是巴威颱風最靠近台灣的時刻，降雨將分成三階段。（圖/林老師氣象站臉書）

巴威颱風來襲「最新陸警範圍」14縣市入列！今白天強豪雨留意

其中最新陸警範圍包括「新北、基隆、台北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、台中、花蓮、彰化、南投、台東、馬祖」等14縣市