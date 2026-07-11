台灣進入搖滾風雨區了！中度颱風巴威目前暴風圈已經觸陸，預計最靠近台灣的時刻為今（11）日上午至下午，氣象專家「林得恩」表示，接下來黃金20小時，將會是巴威颱風帶來台灣風雨、浪最大的時刻，風雨一共會有三階段進程。而中央氣象署也持續發布陸上颱風警報，一共有14縣市入列，請民眾今天好好待在家防颱。
台灣進入風雨搖滾三階段！巴威快閃掃台20小時
林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」貼文指出，根據中央氣象署今天凌晨2時最新颱風情資報告顯示，巴威颱風正逐步逼近台灣當中，預估今天上午至下午，這黃金20小時會是巴威颱風最靠近台灣的時刻，也是巴威颱風帶來台灣風雨浪最大的時刻。
降雨第一階段：今天下午14時，颱風來到台灣東北部或北部近海，颱風外圍的西北風與西北部海岸線垂直，留意迎風面風雨帶來的近海沿岸平地的積淹水，北部地區首當其衝，留意短延時的強降雨。
降雨第二階段：7月12日凌晨2時巴威颱風也已經來到台灣西北部外海，準備遠離台灣之際，南部外海要關注被帶起的偏強西南風，特別是中南部山區的降雨也會快速累積。
降雨第三階段：7月12日下午14時，隨著颱風更加遠離，環境水氣明顯減少，雷達回波乾淨無比，要注意午後山區的局部雷陣雨，雨勢則屬零星、間歇。
巴威颱風來襲「最新陸警範圍」14縣市入列！今白天強豪雨留意
根據氣象署最新觀測，巴威颱風今清晨5時30分，颱風中心位於北緯24.2度、東經125.0度，即在台北東南東方約360公里海面，以每小時27公里速度向西北移動，颱風中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒40公尺，相當於13級風，瞬間最大陣風達每秒50公尺，相當於15級風，七級風平均暴風半徑350公里，十級風平均暴風半徑120公里。
氣象署持續發布海上、陸上颱風警報，其中最新陸警範圍包括「新北、基隆、台北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、台中、花蓮、彰化、南投、台東、馬祖」等14縣市，請民眾一定不可輕忽巴威颱風帶來的風雨，防颱作業確實、好好待在家裡不外出。
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林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」貼文指出，根據中央氣象署今天凌晨2時最新颱風情資報告顯示，巴威颱風正逐步逼近台灣當中，預估今天上午至下午，這黃金20小時會是巴威颱風最靠近台灣的時刻，也是巴威颱風帶來台灣風雨浪最大的時刻。
降雨第一階段：今天下午14時，颱風來到台灣東北部或北部近海，颱風外圍的西北風與西北部海岸線垂直，留意迎風面風雨帶來的近海沿岸平地的積淹水，北部地區首當其衝，留意短延時的強降雨。
降雨第二階段：7月12日凌晨2時巴威颱風也已經來到台灣西北部外海，準備遠離台灣之際，南部外海要關注被帶起的偏強西南風，特別是中南部山區的降雨也會快速累積。
降雨第三階段：7月12日下午14時，隨著颱風更加遠離，環境水氣明顯減少，雷達回波乾淨無比，要注意午後山區的局部雷陣雨，雨勢則屬零星、間歇。
根據氣象署最新觀測，巴威颱風今清晨5時30分，颱風中心位於北緯24.2度、東經125.0度，即在台北東南東方約360公里海面，以每小時27公里速度向西北移動，颱風中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒40公尺，相當於13級風，瞬間最大陣風達每秒50公尺，相當於15級風，七級風平均暴風半徑350公里，十級風平均暴風半徑120公里。
氣象署持續發布海上、陸上颱風警報，其中最新陸警範圍包括「新北、基隆、台北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、台中、花蓮、彰化、南投、台東、馬祖」等14縣市，請民眾一定不可輕忽巴威颱風帶來的風雨，防颱作業確實、好好待在家裡不外出。
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