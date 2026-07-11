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NBA聖安東尼奧馬刺今（11）日正式完成休賽季最重要任務。根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，22歲的「法國外星人」文班亞馬（Victor Wembanyama）已與球隊達成一紙5年2.52億美元（約新台幣80.92億元）的新秀頂薪續約，合約還包含最後一年球員選項，也意味著文班亞馬將成為馬刺未來數年的絕對核心。這位來自法國、年僅22歲的超級巨星，在馬刺隊於總冠軍賽第五戰不敵紐約尼克隊、遺憾與冠軍獎盃擦身而過的隔天，便獲得了頂薪續約談判資格。在敲定合約前，他先返回家鄉法國度假，並在選秀之夜盛裝出席了路易威登（Louis Vuitton）的男裝時尚大秀。回顧過去這一個夢幻賽季，文班亞馬在總冠軍賽G5賽後感性表示：「就經驗而言，這真的是瘋狂的一年。我不認為有任何球隊能像我們一樣，在單一年的季後賽與例行賽中學到這麼多。尤其是對我個人而言，過去這18個月過得非常艱辛，但也充滿了無數的教訓與成長。」在續約消息曝光前，文班亞馬就透過社群媒體向球迷表態：「馬刺大家庭，我會一直留在這裡。不管付出什麼代價。」短短一句話，也展現他對球隊的承諾。文班亞馬在上個賽季迎來了生涯數據的全面大爆發。他全季出賽64場，場均狂飆生涯新高的25.0分、11.5個籃板，外帶3.1次助攻。在防守端，他化身恐怖的禁區終結者，以場均3.08次阻攻冠絕全聯盟，另外還有1.03次抄截。上季文班亞馬共砍下42場雙十、1次大三元，更在3月30日對陣芝加哥公牛隊時，僅花8分31秒就拿下10分、10籃板，刷新了NBA歷史上最快的「雙十」紀錄。這讓他成功奪得年度最佳防守球員（DPOY）並入選年度第一隊，更成為NBA歷史上第七位單季達成「25分、10籃板、3阻攻」的怪物球員。同時，斑馬今年也生涯首度進入全明星賽先發陣容，成為馬刺隊史第六位達成此成就的球星。隨著文班亞馬以2.52億美金續留，馬刺新賽季的核心陣容也已幾乎底定。上季由文班亞馬、福克斯（De'Aaron Fox）、卡斯爾（Stephon Castle）、瓦塞爾（Devin Vassell）與尚帕尼（Julian Champagnie）組成的五人先發小組，在例行賽期間合力繳出驚人的21勝3敗戰績。這套核心陣容在全聯盟的先發效率榜中高居第二，僅次於奧克拉荷馬雷霆隊，每100回合正負值高達恐怖的+18.5分。隨著這群原班人馬在新賽季全數回歸，手握超級大約的文班亞馬，勢必將帶領黑衫軍捲土重來，再度衝擊總冠軍。