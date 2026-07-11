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今年第9號颱風「巴威」（Bavi）持續朝北北西方向前進，被壟罩在巴威路徑上的日本沖繩縣先島群島已經傳出災情，截至11日清晨6點多，已知有1.6萬多戶停電。綜合《沖繩日報》、《琉球新報》報導，根據沖繩電力公司統計，此波停電重災區，主要集中在宮古群島（約8790戶）和八重山群島（約2860戶），沖繩本島北部、南部也分別有1000-2000戶停電，正在評估損失並進行電力恢復工作。有鑑於巴威颱風的威力、範圍不容小覷，10日入夜後，沖繩縣諸島風雨更加猛烈，有些已撤離到避難中心的居民憂心忡忡，忍不住說道：「希望我的房子不會被吹走」、「真希望快點過去」。報導並提到，在颱風正式來襲前，因為巴威環流、雲系的影響，當地已掀起大浪，9日下午5點15分左右，有2名30多歲的日本女子和40多歲的外國女子，在宮古島市一處海濱步道上，遭巨浪短暫捲入海中。