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2026世界盃8強賽，西班牙以2比1淘汰比利時，時隔16年重返4強。本屆世足賽VAR判決屢次受到質疑，此前的比賽有質疑它不該介入的，也有質疑介入不夠積極、或是判罰失誤的，今晚的比賽比利時也對於VAR的使用頗有微詞，主帥（Rudi Garcia）認為西班牙存在手球嫌疑，但裁判沒去看，怒轟：「VAR到底是幹什麼用的？」在比數1：1時，比利時禁區內的傳球被西班牙頭槌解圍擋出，但巧合地擊中羅德里手臂後。球近距離擊中隊友後反彈，但裁判奧利（Michael Oliver）弗和視頻助理裁判（VAR）均未判12碼罰點球。《The Athletic》作家Graham Scott認為判決是對的，「邏輯上，沒有哪個球員會故意把手臂放在不合理的位置去阻擋隊友的折射球，尤其是在這種近距離的情況下。羅德里根本無法避免球擊中他的手臂。所以從規則精神和裁判指導方針的字面意義來看，這個判罰是正確的。」比利時主帥魯迪·加西亞賽後受訪時，對球隊出局感到遺憾，並強烈質疑本場比賽的執法尺度。他指出球隊遭遇了太多不利的意外，包含賽前失去隊長、下半場門將傷退，以及德布勞內（Kevin De Bruyne）的被迫換人。加西亞特別點名西班牙中場羅德里（Rodri）在禁區內的一次明顯手球未獲判罰：「主裁判奧利弗（Michael Oliver）沒看到是一回事，但VAR到底是幹什麼用的？我認為只要關於手球的規則沒有變得更嚴格，這永遠會是個爭論不休的問題。在爭奪準決賽席位的層級，這對我們非常不利。」儘管如此，他仍肯定球員們的表現，認為球隊具備與西班牙平起平坐的實力，只是缺乏了一些運氣。除了場內的爭議，BBC的轉播也引發熱議。比賽第71分鐘，比利時首發門將庫爾圖瓦因大腿肌肉拉傷無法堅持，倒地後淚流滿面被換下場。此時，BBC的轉播字幕竟搞出烏龍，將替補上陣的曼聯門將拉門斯（Senne Lammens）誤植為切爾西門將彭德斯（Mike Penders），引發球迷在社群媒體上瘋狂調侃。更引發眾怒的是，在庫爾圖瓦剛倒地、傷情尚不明朗時，BBC解說嘉賓、前利物浦中場丹尼·墨菲（Danny Murphy）竟在轉播中質疑庫爾圖瓦是「假裝受傷」的戰術性拖延。結果幾分鐘後，庫爾圖瓦便因傷勢過重而崩潰退場。墨菲的言論立刻遭到球迷炎上，紛紛怒轟：「他應該立刻被解僱！」、「對庫爾圖瓦太不公平了！」面對排山倒海的批評，墨菲隨後在轉播中緊急道歉：「我確實冤枉了他，這是真正的傷病。他的眼淚說明傷情可能比看起來更嚴重。」不幸的是，BBC認錯的這位替補門將拉門斯，在比賽第88分鐘發生了致命失誤。面對西班牙小將庫巴西（Pau Cubarsí）的遠射，拉門斯撲救脫手未能將球擊至安全區域。連續兩場淘汰賽皆以替補身分建功的兵工廠中場梅里諾（Mikel Merino）立刻跟進補射破網，完成了絕殺。梅里諾賽後興奮地表示：「距離世界盃冠軍只差兩場比賽，這就像夢想成真。足球能團結整個世界，能為這麼多人帶來快樂是一種榮幸。」西班牙接下來將在台灣時間下週二於德州迎戰勁敵法國，力拚冠軍戰門票。